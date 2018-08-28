"Her bel fıtığı ameliyat gerektirmez"

İSTANBUL, (DHA) BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Zafer Orkun Toktaş, bacakta veya ayakta güç kaybının, yürüme güçlüğü gibi durumların acil müdahale gerektirebilen bel fıtıkları olabileceğini söyledi. Bel ağrısı uzun süredir var olan bir hastada bel ağrısının azalıp bacak ağrısının tek taraflı olarak öne geçmesi durumunda doktora başvurulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Toktaş, bel fıtığında ağrı tipine göre aciliyetin değişebileceğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Hastalarda bel ağrısının şiddetlenmesi, bel ağrısının bacağa vurması çok önemli bir bulgudur. Bacakta veya ayakta güç kaybı, yürüme güçlüğü gibi durumlar acil müdahale gerektirebilir. Bel ağrısı uzun süredir var olan bir hastada bel ağrısının azalıp bacak ağrısının tek taraflı olarak öne geçmesi durumunda hekime başvurulması gerekiyor. Bu bahsettiğimiz klasik bel fıtığı için geçerli. Bir de ani başlangıçlı bel fıtıkları vardır. Bu ağrı hastayı zaten doktora götürecek kadar şiddetlidir. Ani gelişen bel fıtığında, bel ağrısı ve bacak ağrısıyla birlikte eş zamanlı olarak başlayabilir. Böyle bir durumda fıtık varlığı neredeyse kesindir. MR çekilip tanı kesinleştirilir. Muayenede bacak kuvvetsizliği, uyuşma, idrar kaçırma gibi ek bulgular var ve hasta dik yürümekte zorlanıyor, dışarıdan görülebilecek kadar aksayarak yürüyorsa zaten doktora acilen başvurması gerekmektedir."

"HER FITIK CERRAHİ GEREKTİRMEZ" Bel fıtıklarında tedavi yöntemlerinin çok çeşitli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Toktaş, "Halk arasında uygulanan tıp ile ilgisiz geleneksel tedaviler maalesef çok yaygındır. Birçok hasta ameliyat korkusuyla bu yöntemlere başvurur. Halbuki hastaneye başvuran bel fıtığı olgularının az bir kısmı ameliyat gerektirmektedir. Bu problemin cerrahi dışı tedaviye uygun olan birçok çeşidi vardır. Gerçek bel fıtığı varlığında en etkin tedavi, cerrahi yolla fıtığın çıkarılmasıdır" dedi. Her fıtığın cerrahi yöntem gerektirmediğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Toktaş "Birçok fıtık sadece başlangıç aşamasında veya küçük fıtıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıftakiler için fizik tedavi, egzersiz programları, ilaç tedavileri, dinlenme, ergonomik önlemler rol oynar. Tedavi yöntemlerine ek olarak özellikle bel fıtığına eklem problemleri eşlik ediyorsa hastalara korse ve duruş eğitimi de verilmelidir. İlave olarak verilen bel egzersizleri ile bel fıtığının erken başlangıç aşamasında bel fıtığının ilerlemesi önlenebilir. Bu yöntemler dışında ise ameliyat dışı girişimsel yöntemlerle nükleoplasti, nükleoliz gibi bir takım kapalı ameliyat yöntemleri de uygulanabilir" dedi.