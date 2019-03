Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "(Nasıl olsa bu seçimi alırız) deyip seçime gitmezseniz vebal altındasınız. Her bir reyin bu ülkeden Pensilvanya'ya, okyanusa atılacak bir ok olduğunu unutmayın. Dünya zalimlerine karşı atılacak bir ok olduğunu unutmayın." dedi.

Bakan Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen Trabzon Kitap Fuarı'na katıldı.

Yazarların da yer aldığı fuarda stantları gezen Turhan, vatandaşlarla sohbet etti, onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra Çamoba Mahallesi'ndeki Botanik Parkı gezen Turhan, aynı mahallede Ortahisar Belediyesi tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesini inceledi.

AK Parti Arsin İlçe Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katılan Turhan, yanına gelen yeni evli Asiye ve Sefa Aydın çiftini tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

Genç çifte önerilerde bulunan Turhan, "Ülkemize gençler yetiştirmek için yeni bir aile kuruluyor. Bizim kültürümüzde, bizim milletimizin örfünde aile kutsal bir yapıdır. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun, hayırlı nesiller yetiştirmek nasip olsun." ifadelerini kullandı.