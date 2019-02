“Her birey bir engelli adayıdır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Eğitim fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yılmaz Avcu, görme engelli tanımı hakkında açıklamada bulundu.

Avcu açıklamasında, görme engelinin doğuştan ya da bazı istenmedik nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek engelilik durumu olduğunu belirterek, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Görme engelli kişilerin, acınacak ve çaresiz insanlar değildir”

Görme engelli kişilerin, acınacak ve çaresiz insanlar olmadığını söyleyen Yılmaz Avcu, “Görme engelli kişiler, diğer insanlardan çok farklı ya da olağanüstü yetenekleri olan ve başkalarının duyamadığı sesleri duyabilen hatta olağanüstü bir insanoğlu da değildir. Görme engelli kişiler, toplumumuzda var olan herkesin sahip olduğu olumlu ve olumsuz özelliklerin hepsini taşıyabilen kişilerdir. Görme engelli kişiler arasında da başarılı olan, başarısız olan, bencil olan veya toplumun çıkarlarını düşünen insanlar bulunabilmektedir. Kısacası görme engelli bireyler de herkes gibi bir insan evladıdır. Görme engelli kişiler farklı yazı sistemi olan ‘’Braille’’ alfabesi dediğimiz kabartma yazı sistemini kullanarak okuma-yazma gerçekleştirmektedirler. Ayrıca görme engelli bireyler, görme engelli olmayan bireylerin yararlanmış olduğu müfredat eğitiminden farklı metotlarla aynı bilgileri ve aynı eğitimi alır. Herkesin gidebileceği okullara, aynı iş yerlerine, aynı caddelere, aynı eğlence yerlerine gidebilirler” dedi.

“Görme engelli bireylere her alanda imkan sağlanmalı”

Görme engelli bir kişinin yaşamış olduğu en büyük sorunun bulunduğumuz toplumun görme engelliler ile ilgili ön yargıları olduğunu söyleyen Avcu, “Görme engelli bir bireye sağlanan olanak ve imkânların yetersizliği ayrıca fırsat eşitsizliği diyebiliriz. Eğer görme engelli kişilere de her alanda gereken fırsat ve gerekli olan imkânlar sağlanırsa var olan görme sorunu bu kişi için sıradan bir fiziksel sorun düzeyinde olacaktır. Bu aslında tüm yetersizlik grubundan etkilenmiş kişiler için geçerli. Genel olarak görme engelli bireyler ele alındığında ulaşmak istedikleri başlıca hedefleri vardır. Buda herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmak ayrıca en önemlisi özgür olabilecekleri koşullara sahip olmak istemeleridir” ifadelerinde bulundu.

"Ona ismiyle hitap edin"

Görme engelli bir kişiye yardımcı olurken nasıl davranılacağını örneklerle açıklayan Yılmaz Avcu şu önermeleri verdi: Avcu, “Merdiven inerken tırabzandan yararlanması için yol gösterici olabilirsiniz. Ona ismiyle hitap ediniz. Aksi halde kiminle konuştuğunuzu anlayamayabilir. Konuşurken görmek veya kör gibi kelimeleri kullanmaktan çekinmeyin ve yanından ayrılacağınız zaman sözlü olarak bildiriniz. Eğer size yol veya yön sorarsa, sözcüklerle kesin ve anlaşılır biçimde izah ediniz. Görme engelli bir kişinin bulunduğu ortamda kapıları yarı açık bırakmayınız.Yemekte et varsa, kesmekte yardım isteyip istemediğini sorabilirsiniz. Size misafir olarak gelen görme engelli bir kişiye tuvaletin, gardırobun, pencerenin, prizin ve elektrik düğmesinin yerini gösteriniz” açıklamalarında bulundu.

Avcu, “Bunun gibi birçok önemli unsur ve daha fazlası görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırabilir. Hayatımızda görme engelli bir kişi ile karşılaşmamış ya da diyalog kurmamış olabilir fakat bunun olmayacağını hiç birimiz bilemeyiz. Unutmayalım ki, toplum içinde bu bireyleri fark etmemiz ve saygı göstermemiz onların hayatını kolaylaştırıp topluma adapte olmasını sağlayacaktır. Yine unutmamalıyız ki, doğumdan ölüme kadar her birey bir engelli adayıdır” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.



