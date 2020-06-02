Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde öğretmen Recep Ali Düzenli önceki gün bahçesinde çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti. Yörede ilk kez görülen yılan ısırmasında bir kişi hayatını kaybederken, yılanlar Trabzon'un ardından bu kez Artvin'de görülmeye başlandı. Artvin’in Ardanuç ilçesi Cevizli köyünde 3 metrelik yılan ormanlık alanda görüldü. Yılanı görenler yanına bile yaklaşamazken, sadece cep telefonlarına kayıt etmekle yetindiler.

Köyün ormanlık arazisinde sürüsünü otlatan Mutlu Demirci, bir anda ortaya çıkan dev yılanı görünce tedirgin olduğunu söyledi. Bu bölge daha önce bu kadar büyük yılan görmediğini ifade etti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kayseri'nin Tomarza ilçesinde traktörün motor aksamına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya bırakıldı.

Tomarza ile Bünyan ilçeleri arasındaki Akmescit Mahallesi yakınlarında tarlasını süren Mehmet Koca, traktörün motor aksamında yılan olduğunu fark etti.

Koca'nın yardım istemesi üzerine Tomarza Belediyesi itfaiye ekipleri tarlaya geldi. Traktörün kaputunu açan ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkardı.Yaklaşık 2 metrelik yılan, doğaya bırakıldı.

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırdığı Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli (43) yaşamını yitirdi.

Dernekpazarı'na bağlı Gülen Mahallesi'ndeki çay bahçesinde dün temizlik yapan Recep Ali Düzenli’yi yılan ısırdı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Düzenli, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Düzenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Ali Düzenli, Trabzon Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Olay, merkeze bağlı Mertoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 64 yaşındaki Recep Gördal adlı vatandaşın bahçesine giren yaklaşık 4 metre boyundaki yılan, o sırada bahçede oynayan torunlarına saldırdı. Çığlık atarak kaçmaya başlayan torunlarını gören Recep Gördal, yılanı tüfekle vurarak etkisiz hale getirdi.

Recep Gördal, yılanı torunlarına zarar vereceğinden endişe duyduğu için öldürmek zorunda kaldığını söyledi. Yılanı gördüklerinde büyük korku yaşadıklarını belirten Gördal, "Torunlarımın çığlık çığlığa kaçıştığını gördüm. Arkalarından da başını yaklaşık 1 metre yukarıya kaldırmış halde yılan geliyordu. Hemen tüfeğimi aldım ve kaçmasını sağlamak amacıyla ateş ettim. Ama kaçmadı, saldırmaya devam etti.

Hala üzerimize geliyordu. Ben de en son kafasına ateş ederek etkisiz hale getirdim. Vurmak istemezdim. Zaten gördüğümüz yılanlara dokunmuyoruz. Sonuçta can taşıyorlar ve doğanın dengesini sağlıyorlar. Bahçelerimizdeki fareleri yiyorlar. Ama bu farklıydı. Saldırınca mecburen kendimizi koruduk. Hala aklıma geldikçe korkuyorum. Böyle bir yılanla bu bölgede ilk kez karşılaştım" dedi.

Öte yandan Bursa'da sıcakların artmasıyla ortaya çıkan yılanlar vatandaşlara korku salmaya devam ediyor. En son geçtiğimiz hafta İznik ilçesinde bir iş yerinin kapısının önünde görülen yılanın ardından yine aynı ilçede bu sefer bir tavuk kümesinin içerisinde 2,5 metre boyunda bir yılan hayvanlara zarar vermeden köylüler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göllüce Mahallesi'nde Ahmet Ayar’a kendisine ait çiftlikte beslediği tavukların kümesine yumurta toplamak için girdi. Samanların arasında bir karartı olduğunu gören Ayar daha sonra karartı hareket edince yılan olduğunu anladı.

Kümesin kapısını açan Ayar tek tek tavukları dışarıya çıkardıktan sonra komşularından yardım istedi. Kalınca bir dal parçası ile yılanı yattığı yerden alan Ahmet Atay hayvanı kümesten dışarıya çıkarmayı başardı.

MANİSA Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eve girmek üzereyken fark edilen ve su borularının bulunduğu tuğlaların içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Yaklaşık 2,5 metre boyundaki yılanı görenler korku içerisinde şaşkına dönerken yılanın zehirli olabileceğini belirten Hüseyin Mert Altay, "Yılan kümesteydi. çok şükür tavuklara daha zarar vermemişti. Ahmet abi ile birlikte kümesten dışarıya çıkardığımızda şok olduk. Yılan çok büyüktü. Öldürmeden ormana saldık" dedi.

ADIYAMAN Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri içerisine giren yılanı fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yılan yakalandı. Yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

İZNİK İznik ilçesinde ambalaj işi ile uğraşan 36 yaşındaki İsa Demirci’yi arayan vatandaşlar, iş yerinin önünde yılan olduğunu söyledi. İşletmesine giden genç adam kapının önünde yatan yılanı görünce şok yaşadı. Aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 2 metrelik yılan, vatandaşlar tarafından kürekle alınarak bölgedeki bir tarlaya bırakıldı.

MUDANYA Mudanya ilçesine bağlı Küçükyenice Mahallesi'nde de Ulaş Biçer isimli kişiye ait evin bahçesini çeviren tel örgü üzerinde dolanmış bir başka yılan daha görüldü.

Yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı fark eden Ulaş Biçer itfaiye ekiplerine haber verdi. Tele dolanan yılanın sıkıştığı yerde öldüğü anlaşıldı.