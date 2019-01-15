Her biri drone ile çekildi! Doğu Ekspresi'ne bir de böyle bakın

Ankara'da başlayan ve Kars'ta son bulan Doğu Ekspresi ile yolculuk 24 saatte tamamlanıyor. Tren seferine katılan yolcular eşsiz manzaranın da tadını çıkarıyor. Uygun maliyetlerle yolculuk yapma imkanı bulan kişiler şarkılar ve türkülerle keyifli anlar geçiriyor. Doğu Ekspresi'ni drone ile görüntüleyen Murat Turna da, yaptığı çalışmayla Doğu Ekspresi'ne bu kadar çok talep gelmesinin nedenini gözler önüne serdi.

Muhteşem görüntüler

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk, kar yağmasıyla birlikte yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin yine ilgi odağı oldu. Karla bütünleşen Doğu Ekspresi, Erzurum-Kars güzergâhında droneyle havadan çekilen görüntülerle muhteşem görsel oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk, 24 saatte tamamlanıyor.

Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi'nde bir olan yataklı vagon sayısı, ocak ayından itibaren sefer başına 5'e çıkartıldı. Trende iki de kuşetli vagon bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta zorlanıyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.

Yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları ve üniversite öğrencilerinin seyahat programları daha çok aralık sonunda başlayıp mart ayı ortalarına kadar devam ediyor. Her yaştan insanın seyahat ettiği Doğu Ekspresi'nde yolcular, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıyor, düzenledikleri etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor. Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan yolcular, seferlerine ayrı bir keyif katıyor. Üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak bulunduğu trende yolculuk, şarkılar ve türkülerle unutulmaz hale geliyor.

'MURAT TURNA, DOĞU EKSPRESİNİ DRONE İLE HAVADAN KARLA BÜTÜNLEŞTİRDİ' Yurdun birçok ilinden Doğu’ya Doğu Ekspresiyle gelerek seyahat eden ve muhteşem manzara izleme fırsatı bulan vatandaşlar bol bol fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmiyor. İstanbul’da proje müdürü olarak görev yapan Murat Turna’da, Doğu Ekspresi seyahatini droneyle havadan çektiği görüntülerle ebedi kıldı. Erzurum - Kars arası güzergâhta karla bütünleşen Doğu Ekspresi adeta görsel şölen oluşturdu. Öte yandan Doğu Ekspresi'nden bilet alamayan vatandaşlar tepkilerini CİMER'e şikâyet ederek sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor. Artan benzer şikâyetler üzerine TCDD Taşımacılık Doğu Ekspresi biletleri ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.