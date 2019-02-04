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Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:29 | Son Güncelleme

Marmara Denizi’nin Karacabey Boğazı’nda dev orkinoslar karaya vurdu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karacabey Belediyesi ekipleri, sahilde yaptıkları rutin kontrollerde karaya vurmuş 6 orkinos balığı ölüsü ile karşılaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları geniş çaplı aramada denizde de bir leş gördü.

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Denizde görülen balık ölüsü kaybolurken, karaya vuran 6 orkinos ise Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından gömüldü. 400-500 kilouk balıkların kıyıya vurma sebebi araştırılıyor.
Öte yandan Karacabey Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemelerde bulundu
Bu tür balıkların Marmara Deniz'nde nadir görüldüğü öğrenildi.
Mehmet Sevinç, “Kaçak balıkçılar tarafından yakalanmış olabilir. Bu balıklar çok değerli. Orkinosun sarı kuyruk çeşidi.
Bu balığı avlanmak Marmara Denizi’nde yasak. Bu balıkların cüssesi 400 ila 600 kilo arasında değişir.
7 tane karaya vuran balık gördüm. İlerleyen zamanlarda daha çok görülmesinden endişe ediyoruz” dedi.
Murat Çukur, “Sabah kalktığımızda sahilde dolaşırken balıkların karaya vurduğunu gördük. Belediye ekipleri gerekeni yapıyor.
Kaçak balıkçılar tarafından atıldığı söyleniyor. Denizde daha ölü balık olduğu söyleniyor” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa Orkinos

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