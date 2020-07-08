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"Her birimiz bir Gandalf olacağız" diyen Dr. Serdar Savaş Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 01:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ardından katıldığı canlı yayınlarda dikkat çeken Dr. Serdar Savaş, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

"Her birimiz bir Gandalf olacağız" diyen Dr. Serdar Savaş Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı

Youtube kanalında yaptığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Dr. Serdar Savaş, partiler üstü bir hareket olduklarını belirterek "Biz Hz. Muhammed'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapacağız. Halkımızdan başka kimseye güvenmeyeceğiz" dedi.

Hareketin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin Cumhurbaşkanı adayı benim" dedi.

Dr. Savaş, adaylığını açıkladığı yayına davet ederken, yaptığı açıklamada, “Her birimiz bir Gandalf olacağız” diyerek dikkat çekmişti.

GANDALF KİMDİR?

Gandalf, İngiliz yazar J.R.R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninin önemli bir kesitini anlattığı Yüzüklerin Efendisi adlı roman üçlemesindeki ana büyücü karakterlerden biridir.

SERDAR SAVAŞ KİMDİR?

1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı görevine getirildi. Akabinde Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 1993 yılında Kopenhag'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'ne getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı'na atandı.

2000 yılında Türkiye'ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri'ni, İleri Tıp Teknolojileri'ni ve GENAR Enstitüsü'nü kurdu.

2004 yılında Demokratik Sol Parti'nin Parti Meclisi'ne seçildi. 2009-2011 yıllları arasında DSP'nin politika geliştirme, dışişleri, Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür.

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