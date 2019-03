Her bölgede yıkıcı deprem potansiyeli var

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye’nin toplam 484 aktif fay ile her bölgesinin yıkıcı deprem potansiyeli taşıdığını belirterek deprem bina yönetmeliğine uyulması gerekliliğinin önemine değindi.

Türkiye’de 485 aktif fay bulunduğunu belirtip Prof. Dr. Orhan Tatar, "Bugün ülkemizin hemen hemen her yerinde 5 ve üzerinde şiddette deprem üretebilecek potansiyelde faylar var. Bu aktif fayların toplamı da 485 civarında, bu ciddi bir rakam. Ülkemizin hemen hemen her ilinden ve ilçesinden şu veya bu şekilde geçen bir aktif fayın bulunduğunu söylemek mümkün" dedi.

"Acıpayam’da sarsıntılar bir süre daha devam edecek"

Acıpayam’da artçı sarsıntıların bir süre daha devam edip 15-20 gün içerisinde sayılarının azalacağı tahmininde bulunan Tatar, "Ayvacık’ta olan bir deprem vardı. Birkaç gün önce Acıpayam’da bir deprem gerçekleşti. Acıpayam’daki depremden sonra 350-400 civarında artçı sarsıntılar olduğunu gördük. Buradaki ilginç verilenden bir tanesi de şu; bu depremden bir gün önce öncü denilebilecek depremler olduğunu görüyoruz. Acıpayam’daki depremlerin uzanımına baktığımızda kuzeybatı-güneydoğu gidişli bir hat boyunca yoğunlaştığını görüyoruz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlara tavsiyemiz, daha da önce söylediğimiz gibi; hasar görmüş ve sağlam olduğunu düşünmedikleri binalardan uzak durmaları yönündedir. Çünkü anlaşılıyor ki bu artçı sarsıntılar bir sürü daha devam edecek" şeklinde konuştu.