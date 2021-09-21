Her bölgeye 12 milletvekili! AK Parti ve MHP'nin masasındaki seçim formülü

Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi konusunda anlaşan AK Parti ve MHP, yeni değişiklikler için çalışmalarını hızlandırdı.

AK Parti, her seçim çevresinin 7 milletvekilinden oluşmasını önermişti. MHP ile yapılan temaslardan sonra her seçim çevresinin en fazla 12 milletvekilinden oluşacak şekilde belirlenmesi gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nde Yücel Kayaoğlu imzasıyla yer alan habere göre Cumhur İttifakı 2022 başına kadar değişiklikleri Meclis gündemine getirmeyi planlıyor.

DARALTILMIŞ BÖLGE VE DAR BÖLGE SİSTEMİ NEDİR?

Dar bölge seçim sistemine göre, ülke seçilecek milletvekili sayısı kadar seçim bölgesine ayrılıyor ve her bölgeden bir milletvekili seçiliyor. Yani Türkiye’de 600 milletvekili varsa, ülke geneli 600 seçim çevresine ayrılıyor. Daraltılmış bölge sisteminde ise seçim bölgeleri; 3 veya 5 milletvekili çıkaracak şekilde seçim çevrelerine ayrılıyor ve barajı geçen partiler aldıkları oya göre milletvekilliği kazanıyor. Bugün tartışılan sistem ise doğrudan daraltılmış bölge sistemini yansıtmıyor.



