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Her bütçeye uygun yılbaşı dekorasyon ürünleri n11.com’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:32 | Son Güncelleme

Her bütçeye uygun yılbaşı dekorasyon ürünleri n11.com’da

İSTANBUL (AA) Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı ağacı süsünden kapı dekoruna kadar pek çok seçenek birbirinden renkli ve şık alternatiflerle n11.com’da müşterileri bekliyor.

n11.com açıklamasına göre, eni yıla sayılı günler kala ışıl ışıl süslenen caddelerin neşesini evlerine de taşımak isteyenler n11.com’a uğruyor.

n11.com’da Ev & Yaşam kategorisinde her bütçeye uygun ürünler deko severlerin beğenisine sunuluyor. Swarovski’nin yılbaşı topu süsü 399 TL’den, Swarovski Noel Baba figürü 399 TL’den satışa sunuluyor. Çocukların favorisi kurabiye adam figürü Swarovski şıklığıyla n11.com’da 479 TL’den satışa çıktı.

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- Her bütçeye uygun süsler

Yılbaşı dekorasyon süslerinde lüks ürünlerin yanı sıra pek çok uygun fiyatlı alternatif de var. Yılbaşı ağaçlarının baş tacı simli yıldız 23,99 TL’den satışa açılırken güneş figürü 62,90 TL’den satışa sunuluyor.

Rengarenk trompet süsü 9,90 TL’den, çanlı pelüş Noel Baba figürü 18,90 TL’den satışa sunuluyor. Kapıdan, şömine üstüne, vitrinlerden yılbaşı ağacına kadar pek çok alan için dekorasyon süsü n11.com’da yılbaşı alışverişine çıkanları bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş n11.com yılbaşı

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