Her çınar fidanı ’kadınlar yaşasın’ diye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) düzenlediği etkinlikle Türkiye’de cinayete kurban giden kadınların anısına fidanları toprakla buluşturdu.

Şiddet sonucunda hayatını kaybeden kadınların anısını yaşatmak için OMÜ Merkez Kütüphanesi Bahçesi’nde bir araya gelen akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler, ağaç dikme etkinliğiyle kadın cinayetlerine bir kez daha dikkat çektiler.

“Şiddeti ve cinayetleri önlemek için yasal düzenlemelerin yanı sıra bireyleri bilinçlendirmemiz gerekiyor”

Sunuculuğunu OKTAM’ın gönüllü çalışanlarından Arş. Gör. Senem Gürkan’ın yaptığı etkinlikte katılımcıları selamlayan OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, yaptığı konuşmada tüm dünyada olduğu gibi kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin, cezai yaptırımların artmış olmasına rağmen Türkiye’de de devam ettiğini belirtti. Kumcağız, bu yöndeki yasal düzenlemelerin yanı sıra, kadını hedef alan şiddeti ve kadın cinayetlerini önleyebilmek için toplumdaki bireyleri bilinçlendirmek ve onlara farkındalık kazandırmak amacıyla önleyici etkinliklerin gerekli olduğunu vurguladı.