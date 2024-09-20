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Her çocuk gibi eğleniyordu! Avlu, köy, gerisi bilinmiyor... 4 yaşındayken kaybolan Ecrin'in ailesi perişan oldu

20.09.2024 10:46
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Narin Güran hayata 8 yaşında feci bir şekilde veda etti ancak en son Mardin'de 4 yaşında görülen Ecrin Tunç'un ailesi hala kızlarından haber alamadı. 9 yıldır perişan halde olan aile yıllarca kayıp ilanı dağıtsa da sonuç alamadı. Ecrin kayıplara karışmadan hemen önceyse her çocuk gibi eğleniyordu...

Her çocuk gibi eğleniyordu! Avlu, köy, gerisi bilinmiyor... 4 yaşındayken kaybolan Ecrin'in ailesi perişan oldu

Mardin’de 4 yaşındayken kaybolan Ecrin’den 9 yıldır haber alınamıyor. Ailesi Ecrin'in son olarak evinin avlusunda oyun oynadığını, sonra köyün içine çıktığını biliyor. Ecrin için ekipler seferber oldu. Ailesi 9 yıl sonra bile "Gecemiz gündüzümüz" yok diyerek devlet yetkililerine çağrıda bulunuyor!

OYUN OYNARKEN KAYIPLARA KARIŞTI

Ecrin Tunç 14 Mayıs 2015’te 4 yaşındayken Midyat ilçesi Harmanlı Mahallesi’nde en son evinin avlusunda oyun oynadığı esnada annesi temizlik yaparken köyün içine çıkıp kayboldu.

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9 YILDIR SES SEDA YOK

Aile ve kolluk kuvvetlerinin aramalarına rağmen 9 yıldır Ecrin’den haber alınamıyor. Yetkilere seslenen aile, kızlarının bulunmasını istiyor.

EN SON 11.30'DA GÖRÜLDÜ

Ecrin Tunç’un babası Bekir Tunç, kızının 14 Mayıs 2015’te saat 11.30’da kaybolduğunu fark ettiklerini söyledi.

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YILLARCA KAYIP İLANI DAĞITTILAR

Köyün içini, çevre köyleri, köyün çıkışlarını, bütün araziyi kolluk kuvvetleri ile birlikte aramalarına rağmen herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını ifade eden Tunç şöyle konuştu: "O dönemden bu yana kayıp ilanı dağıttık, herhangi bir sonuç alamadık ve şimdi devlet yetkililerden ricamdır, Ecrin’in bulunmasını istiyorum.

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"GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ YOK"

Ecrin, hepimizin kızıdır. Aile olarak perişan haldeyiz. Gecemiz gündüz yok, devlet yetkililerinden ricamdır."

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"BU TARZ HABERLERİ GÖRÜNCE İSTER İSTEMEZ DUYGUSAL PROBLEMLER YAŞIYORUM"

Tedavi gören küçük kızını kaybettikten sonra farkındalık oluşturmak için film çekmek gibi projelere başlayan Halil Tunçer ise "Ecrin olayından internette haberim oldu ve babasıyla, ailesiyle tanışmak istedim. Konuyu detaylı bir şekilde öğrendim ve ben bir kız babası olarak hem son zamanlarda yaşanan olayları göz önünde bulundurup hem yıllardır kendi projemi gözünde bulundurup çocuklarımızla ilgili, ailelerle ilgili, bu tarz vakalarla ilgili projeler çekiyorum. Kısa bir süre önce kızımı kaybettim. Bu tarz haberleri görünce ister istemez kendim de duygusal bazı problemler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE 4 YAŞINDAKİ ADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

30 Ağustos'ta Ecrin'in 4 yaşındaki adaşı talihsiz bir şekilde yaşama veda etmişti. Konya'da yaşayan Ecrin Kabasakal, aile evinin 4. katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti.

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(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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