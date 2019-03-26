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Her çocuk için bir fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Devlet korumasındaki çocuklar için 81 ilde başlatılan ağaç dikme projesinin Ankara’daki faaliyeti bugün gerçekleştirildi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Çocuk Bahçesi” adlı ağaç dikme kampanyası kapsamında bugün Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bulunan Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde devlet koruması altındaki çocuklar tarafından fidan dikimi yapıldı.Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bayram İnce, Türkiye’de 81 ilde koruma altında bulunan her çocuğun bir ağacı olması istediklerini belirterek, “Çocuk Bahçesi kampanyasını başlatarak mart ayının son haftası içerisinde bütün çocuklar için ağaç dikimini öngördük.

Devlet korumasındaki çocuklar için 81 ilde başlatılan ağaç dikme projesinin Ankara’daki faaliyeti bugün gerçekleştirildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Çocuk Bahçesi” adlı ağaç dikme kampanyası kapsamında bugün Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bulunan Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde devlet koruması altındaki çocuklar tarafından fidan dikimi yapıldı.
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bayram İnce, Türkiye’de 81 ilde koruma altında bulunan her çocuğun bir ağacı olması istediklerini belirterek, “Çocuk Bahçesi kampanyasını başlatarak mart ayının son haftası içerisinde bütün çocuklar için ağaç dikimini öngördük. Şu anda gerçekleştiriyoruz. Burada temel hedefimiz, çocukların sosyal sorumluluk bilincine sahip olması. Çocuklarımızla birlikte bu ağaçları yetiştireceğiz” diye konuştu.
Ağaç dikme etkinliğine katılan çocuklar da bu projeden çok memnun olduklarını dile getirerek, fidanların bakımını kendilerinin üstleneceklerini ve her şeyleriyle ilgileneceklerini söylediler. Etkinlikteki minikler de ağaçları çok sevdiklerini söyleyerek dans ettiler.
Etkinlikte çocuklar tarafından 150 fidan dikildi. Öğretmenlerin yardımlarıyla dikilen fidanlara can sularını çocuklar verdi.
Etkinliğe Ankara Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Osman Doğan, Ankara Çocuk Evleri Sitesi ve Saray Çocuk Evleri Sitesi çalışanları katıldı.

Her çocuk için bir fidan dikildi

Her çocuk için bir fidan dikildi

Her çocuk için bir fidan dikildi

Her çocuk için bir fidan dikildi

Her çocuk için bir fidan dikildi

Her çocuk için bir fidan dikildi

Her çocuk için bir fidan dikildi

Her çocuk için bir fidan dikildi

Her çocuk için bir fidan dikildi

Her çocuk için bir fidan dikildi

Her çocuk için bir fidan dikildi

Her çocuk için bir fidan dikildi

Her çocuk için bir fidan dikildi
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