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"Her Daim Devleti'nin Yanında Olan Bir Millet" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

Türk milletinin, istiklal ve istikbali için gösterdiği fedakarlıkları anlatan 39 belgenin yer aldığı, "Her Daim Devleti’nin Yanında Olan Bir Millet" sergisinin açılışı, Devlet Arşivleri Başkanlığında yapıldı - Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal: - "El ele vererek, devletimizin içinde olduğunu düşünen, onu söyleyen ve devletimize ve milletimize kasteden bu yapıya karşı muazzam bir mücadele verdik" - "FETÖ yapısı gibi bundan sonra da dış güçlerin, Türk milletine, İslam milletine karşı saldırılarında kullanabileceği, doğurabileceği, yetiştirebileceği başka yapılar da çıkacaktır. Ancak 15 Temmuz şunu göstermiştir ki aziz milletimiz buna karşı müthiş bir mücadele örneği gösterdi"

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "El ele vererek, devletimizin içinde olduğunu düşünen, onu söyleyen ve devletimize ve milletimize kasteden bu yapıya karşı muazzam bir mücadele verdik." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü anma etkinliği ve "Her Daim Devleti’nin Yanında Olan Bir Millet" sergisi açılış töreni yapıldı.

Ünal, Başkanlık binasındaki programda yaptığı konuşmada, tarih boyunca Türk milletinin irili ufaklı binlerce savaşta, şehitler verdiğini belirtti. Yakın zamanda da vatan için şehitler verildiğini anlatan Ünal, gelecekte 15 Temmuz'dan tarihi bir olay olarak bahsedileceğini anlattı.

Uğur Ünal, "Nihayetinde devletimiz ve milletimizle el ele vererek, devletimizin içinde olduğunu düşünen, onu söyleyen ve devletimize ve milletimize kasteden bu yapıya karşı muazzam bir mücadele verdik. Buna hepimiz şahit olduk. Tarih kitapları da bunu anlatacak, yazacak." ifadesini kullandı.

Buradan çıkacak çok fazla ders olduğuna işaret eden Ünal, "FETÖ yapısı gibi bundan sonra da dış güçlerin, Türk milletine, İslam milletine karşı saldırılarında kullanabileceği, doğurabileceği, yetiştirebileceği başka yapılar da çıkacaktır. Ancak 15 Temmuz şunu göstermiştir ki aziz milletimiz buna karşı müthiş bir mücadele örneği gösterdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türk milletinin o gün muazzam bir direniş sergilediğine dikkati çeken Ünal, Türk milletinin tarih boyunca mazlumlara kucak açtığını, bundan dolayı da tüm badireleri atlatabilecek bir bilince sahip olduğunu söyledi.

- Sergi 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek

Ünal, program kapsamında Türk milletinin, her an devletinin yanında olduğunu, asla bundan taviz vermediğini gösteren belgelerden oluşan, "Her Daim Devleti’nin Yanında Olan Bir Millet" sergisinin açılışını yapacaklarını belirterek, şehitlere rahmet, gazilere şifalar diledi.

15 Temmuz'da iki kardeşini ve eniştesini şehit veren Nizami Gülşen de o gece yaşadıklarını anlattı.

Şehit Bülent Karalı'nın annesi Aynur Karalı o gece oğluyla yaşadığı diyalogları anlatırken, salondakiler gözyaşlarını tutamadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve duaların okunmasının ardından şehit yakınları Nizami Gülşen, Aynur Karalı ve gaziler Ebubekir ve Celal Kesici kardeşlere, Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve tarihi bir belge örneği hediye edildi.

Programın ardından Uğur Ünal, "Her Daim Devleti'nin Yanında Olan Bir Millet" adlı serginin açılış kurdelesini, şehit yakınları ve gazilerle keserek sergiyi gezdi.

Türk milletinin, istiklal ve istikbali için gösterdiği fedakarlıkları anlatan 39 belgenin yer aldığı, "Her Daim Devleti'nin Yanında Olan Bir Millet" sergisi, 19 Temmuz'a kadar Devlet Arşivleri Başkanlığında ziyaret edilebilecek.

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15 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal

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