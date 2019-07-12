"Her Daim Devleti'nin Yanında Olan Bir Millet" sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "El ele vererek, devletimizin içinde olduğunu düşünen, onu söyleyen ve devletimize ve milletimize kasteden bu yapıya karşı muazzam bir mücadele verdik." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü anma etkinliği ve "Her Daim Devleti’nin Yanında Olan Bir Millet" sergisi açılış töreni yapıldı.

Ünal, Başkanlık binasındaki programda yaptığı konuşmada, tarih boyunca Türk milletinin irili ufaklı binlerce savaşta, şehitler verdiğini belirtti. Yakın zamanda da vatan için şehitler verildiğini anlatan Ünal, gelecekte 15 Temmuz'dan tarihi bir olay olarak bahsedileceğini anlattı.

Uğur Ünal, "Nihayetinde devletimiz ve milletimizle el ele vererek, devletimizin içinde olduğunu düşünen, onu söyleyen ve devletimize ve milletimize kasteden bu yapıya karşı muazzam bir mücadele verdik. Buna hepimiz şahit olduk. Tarih kitapları da bunu anlatacak, yazacak." ifadesini kullandı.