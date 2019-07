"Her Daim Devleti'nin Yanında Olan Bir Millet" sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü anma etkinliği ve "Her Daim Devleti’nin Yanında Olan Bir Millet" sergisi açılış töreni yapıldı.

Buradan çıkacak çok fazla ders olduğuna işaret eden Ünal, "FETÖ yapısı gibi bundan sonra da dış güçlerin, Türk milletine, İslam milletine karşı saldırılarında kullanabileceği, doğurabileceği, yetiştirebileceği başka yapılar da çıkacaktır. Ancak 15 Temmuz şunu göstermiştir ki aziz milletimiz buna karşı müthiş bir mücadele örneği gösterdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türk milletinin o gün muazzam bir direniş sergilediğine dikkati çeken Ünal, Türk milletinin tarih boyunca mazlumlara kucak açtığını, bundan dolayı da tüm badireleri atlatabilecek bir bilince sahip olduğunu söyledi.

- Sergi 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek

Ünal, program kapsamında Türk milletinin, her an devletinin yanında olduğunu, asla bundan taviz vermediğini gösteren belgelerden oluşan, "Her Daim Devleti’nin Yanında Olan Bir Millet" sergisinin açılışını yapacaklarını belirterek, şehitlere rahmet, gazilere şifalar diledi.

15 Temmuz'da iki kardeşini ve eniştesini şehit veren Nizami Gülşen de o gece yaşadıklarını anlattı.