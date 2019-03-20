"Her daim insan odaklı devlet anlayışı yürütüyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Her daim insan odaklı bir devlet anlayışı yürütüyoruz. Talep odaklı değil, arz odaklı bir devlet anlayışı yürütüyoruz. Vatandaşımıza ulaşmak ve dinlemek bizim her zaman önceliğimiz oldu." dedi.

Bakan Selçuk, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Daha sonra bir parkta vatandaşlarla sohbet eden Selçuk'a çay ikram edildi.

Nazilli'den İncirliova'ya geçen Selçuk, burada Özel Engelli Bakım Merkezi, Sağlık Ocağı ve Rehabilitasyon Merkezinin Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Selçuk, böyle tesislerinin sayısının AK Parti hükümetleri döneminde her geçen gün arttığı söyledi.

Tesislerin artmasından bakanlık olarak mutluluk duyduklarını dile getiren Selçuk, "2002'de engelli bakım merkezi sayımız 23 iken bugün 99 engelli bakım merkezimiz ve 242 özel engelli bakım merkezi olmak üzere 341 rakamına ulaşmış durumdayız. Milletimize hizmet veren binalarımızın hizmet kalitesinin de aynı şekilde artması, iyileşmesi, imkanlarımızın gelişmesi, huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplum hedefimize giden yolda en büyük güvencemiz." diye konuştu.