"Her daim insan odaklı devlet anlayışı yürütüyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Her daim insan odaklı bir devlet anlayışı yürütüyoruz. Talep odaklı değil, arz odaklı bir devlet anlayışı yürütüyoruz. Vatandaşımıza ulaşmak ve dinlemek bizim her zaman önceliğimiz oldu." dedi.

Bakan Selçuk, bakanlık olarak sürekli yeni projeler, yeni uygulamalar, yeni hizmet modelleri geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün, özel bakım merkezlerinde engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacına yönelik imkanlarımız hazır ve nazır durumda. Bunda en büyük pay 17 yıldır canla başla, emek ve özveriyle millete hizmet yolunda çalışmaktan yorulmayan hükümetlerimizdir. Bizler her programımızda, ziyaretimizde, halkımıza 17 yıldır ülkemize kazandırdıklarımızı, icraatlarımızı, yatırımlarımızı anlatıyoruz. Biz diyoruz ki, her daim insan odaklı bir devlet anlayışı yürütüyoruz. Talep odaklı değil, arz odaklı bir devlet anlayışı yürütüyoruz. Vatandaşımıza ulaşmak ve dinlemek bizim her zaman önceliğimiz oldu."

Yapılanların en büyük şahitlerinin hizmetlerden faydalanan vatandaşlar olduğuna değinen Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların refahının, hayat standartlarının yükselebilmesi için sahip oldukları tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizdi.