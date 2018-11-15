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Her derde deva besin: Kereviz

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

Hem besleyici hemde ekonomik olan kereviz şu günlerde tezgahları süslemeye başladı. Enfeksiyon, sindirim zorlukları, tansiyon, artrit, gut ve kas krampları ile mücadelede etkin olan kereviz, ayrıca kanser, yaşa bağlı görme kaybı, kalp hastalıkları ve kalp krizi gibi risklere karşı da koruyucu etkisi olduğu belirtiliyor.

Kronik yorgunluk, sinirlilik, kas karampları gibi şikayetlere de iyi gelen bu besin kış mevsiminin en sağlıklı yiyecekleri arasında yerini alıyor.

Kereviz hücre hasarını onarıyor!

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Yaygın bir durum olan, sürekli yorgunluk, sinirlilik, kas krampları / seğirmeleri, uyku ve kalp ritmi bozuklukları şeklinde kendini gösterebilen magnezyum eksikliği ile mücadelede de kereviz önemli bir yardımcı besindir. Kerevizin en sağlıklı sebzelerden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, rafine ve işleme tabi tutulmuş besinlerin vücudumuzda yarattığı hasarı onarıcı, pek çok hastalığa karşı koruyucu ve tedaviyi destekleyici özelliklere sahip olduğunu belirtti.
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Kerevizin özellikle sindirim sistemine ve kardiyovasküler sisteme yardımcı özellikte olduğunun altı çizilirken, inflamasyonu düşürücü, kan basıncını dengeleyici, kanser riskini azaltıcı ve yaşla birlikte ilerleyen görme kaybına karşı koruyucu olduğu belirtildi.
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Kereviz yemeğini sevmeyenler salata, çorba, buharda pişmiş şekilde ya da suyunu sıkıp içerek tüketebilirler.
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Kereviz yapraklarının ayrıca ev yapımı turşularda kullanılabileceğini dile getirilirken aynı zamanda alerjik bir besin olduğunu hatırlatarak, alerjisi olmayanlar için hafta en az iki kez kerevizin menüye dahil edilmesini önerildi.
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Apigenin molekülü ile şifa oluyor

Apigenin molekülü ile şifa oluyor
Kereviz apigenin adlı bir molekül içeriyor. Apigeninden zengin bir diyet, inflamasyonu azaltıyor ve bağışıklık sistemine destek sağlıyor.
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Kereviz ayrıca luteolin adlı bir flavnoid içeriyor. Bu bileşen, anti-kanserojen özelliğinin yanı sıra kanser tedavisinde kullanılan kimyasallara karşı koruyucu etki de sağlıyor.
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Dr. Akkurt, apigenin molekülünün ayrıca nöron hücrelerin gelişmesi ve uyarılmasını artırdığını, böylelikle öğrenme ve hafıza güçlüğünde de destek olduğunu kaydetti. Kanda yağ molekülleri arttığında oluşan hiperlipidemi durumunun ilk aşamada bir semptom göstermese de ileriki aşamalarda kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırdığına dikkat çeken Dr. Akkurt, “Fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kerevizin yüksek yağ ile beslenen farelerin hiperlidemi oranını düşürdüğü gözlenmiştir.” dedi.
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