Her derde deva besin: Kereviz

Kronik yorgunluk, sinirlilik, kas karampları gibi şikayetlere de iyi gelen bu besin kış mevsiminin en sağlıklı yiyecekleri arasında yerini alıyor.

Kereviz hücre hasarını onarıyor!

1 / 7 Yaygın bir durum olan, sürekli yorgunluk, sinirlilik, kas krampları / seğirmeleri, uyku ve kalp ritmi bozuklukları şeklinde kendini gösterebilen magnezyum eksikliği ile mücadelede de kereviz önemli bir yardımcı besindir. Kerevizin en sağlıklı sebzelerden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, rafine ve işleme tabi tutulmuş besinlerin vücudumuzda yarattığı hasarı onarıcı, pek çok hastalığa karşı koruyucu ve tedaviyi destekleyici özelliklere sahip olduğunu belirtti.

2 / 7 Kerevizin özellikle sindirim sistemine ve kardiyovasküler sisteme yardımcı özellikte olduğunun altı çizilirken, inflamasyonu düşürücü, kan basıncını dengeleyici, kanser riskini azaltıcı ve yaşla birlikte ilerleyen görme kaybına karşı koruyucu olduğu belirtildi.

3 / 7 Kereviz yemeğini sevmeyenler salata, çorba, buharda pişmiş şekilde ya da suyunu sıkıp içerek tüketebilirler.

4 / 7 Kereviz yapraklarının ayrıca ev yapımı turşularda kullanılabileceğini dile getirilirken aynı zamanda alerjik bir besin olduğunu hatırlatarak, alerjisi olmayanlar için hafta en az iki kez kerevizin menüye dahil edilmesini önerildi.

5 / 7 Apigenin molekülü ile şifa oluyor Kereviz apigenin adlı bir molekül içeriyor. Apigeninden zengin bir diyet, inflamasyonu azaltıyor ve bağışıklık sistemine destek sağlıyor.

6 / 7 Kereviz ayrıca luteolin adlı bir flavnoid içeriyor. Bu bileşen, anti-kanserojen özelliğinin yanı sıra kanser tedavisinde kullanılan kimyasallara karşı koruyucu etki de sağlıyor.