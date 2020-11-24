YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Her derde deva beyran nasıl yapılır? 13 saatte pişiyor ve...

Her derde deva beyran nasıl yapılır? 13 saatte pişiyor ve...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 24.11.2020 07:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Her derde deva beyran nasıl yapılır? 13 saatte pişiyor ve...

Özellikle Gaziantep'te, sabahın erken saatlerinde tüketilen beyran çorbası kış mevsiminin vazgeçilmezi. Eklem ve kemik ağrılarına şifa olan çorba, soğuk algınlığına karşı da vücudu koruyor. Orijinal beyran çorbası tam 13 saat pişiyor. Antep'e gidemeyenler için ev yapımı beyran çorbası tarifi hazırladık.

Gaziantep'in en özel çorbası beyran, kış mevsiminin olmazsa olmazlarından. Yaklaşık 13 saatte hazırlanan çorba, genelde sabah 5'ten sonra içilir ve 11'e doğru lokantalarda tükenir. Eklem ağrını hafifletmesiyle bilinen beyran çorbası, soğuk algınlığı ve gribin ise doğal ilacıdır. Ev yapımı beyran çorbası hazırlamak isteyenler için malzemeleri sıralayalım...

MALZEMELER

1 kg kuzu gerdan
1 çay bardağı pirinç
6 su bardağı su
2 yemek kaşığı tereyağ
2 tatlı kaşığı biber salçası
2 tatlı kaşığı pul biber
8 diş sarımsak
göz kararı tuz
göz kararı karabiber

YAPILIŞI

Kuzu gerdanları 45 dakika düdüklü tencerede haşlayın. Pişen etleri kemiklerinden didikleyin ve suyunu bir tencereye alın.
Haşlanan etlerin suyunda pirinçleri pişirin.
Ayrı bir sos tenceresinde tereyağını eritin, sarımsakları soteleyip salçayı ve pul biberi ekleyin. Sos kıvamı alana kadar pişirin.
Pişen pirinçlerin içine didiklediğiniz etleri ve hazırladığınız sosu döküp, bir taşım kaynatın ve servis edin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
MasterChef'e damga vuran özel lezzet! İşte tarifiMasterChef'e damga vuran özel lezzet! İşte tarifi
Doğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişteDoğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...

Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...

Ünlü sanatçıdan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçıdan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Rejimi bozduracak dayanılmaz bir tarif: Çiğ börek

Rejimi bozduracak dayanılmaz bir tarif: Çiğ börek

Görüntüsüyle göze tadıyla damağa hitap ediyor

Görüntüsüyle göze tadıyla damağa hitap ediyor

Bir ay boyunca bayatlamadan taze kalıyor! Çavuşlu ekmeğinin sırrı...

Bir ay boyunca bayatlamadan taze kalıyor! Çavuşlu ekmeğinin sırrı...

Evde karantinadayken herkes yapabilir: Hamur açmadan kolay pide tarifi

Evde karantinadayken herkes yapabilir: Hamur açmadan kolay pide tarifi

İlginizi Çekebilir

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri

Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Kuzu kol sarma nasıl yapılır? MasterChef ayva beğendili kuzu kol sarma tarifi ve malzemeleri

MasterChef'e damga vuran özel lezzet! İşte tarifi

Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek tarifi nedir? İşte MasterChef Eskişehir çiğ börek tarifi ve malzemeleri...

Rejimi bozduracak dayanılmaz bir tarif: Çiğ börek

Arayıpta bulamadığınız tarifler! MasterChef yapılan yemekler

MasterChef’ten sonra herkes onları arıyor

Şekerbura nasıl yapılır? Şekerbura tarifi nedir? İşte MasterChef Azerbaycan Şekerbura tarifi ve malzemeleri...

Görüntüsüyle göze tadıyla damağa hitap ediyor

Hamur açmadan pide nasıl yapılır? Hamur açmadan kolay pide tarifi nedir? İşte kolay pide malzemeleri ve yapımı

Evde karantinadayken herkes yapabilir: Hamur açmadan kolay pide tarifi

Dovga çorbası nasıl yapılır? Dovga çorbası tarifi nedir? İşte MasterChef Azerbaycan Dovga çorbası tarifi ve malzemeleri...

Tek bir kasede lezzet şöleni: Dovga çorbası

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.