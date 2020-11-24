Her derde deva beyran nasıl yapılır? 13 saatte pişiyor ve...

Gaziantep'in en özel çorbası beyran, kış mevsiminin olmazsa olmazlarından. Yaklaşık 13 saatte hazırlanan çorba, genelde sabah 5'ten sonra içilir ve 11'e doğru lokantalarda tükenir. Eklem ağrını hafifletmesiyle bilinen beyran çorbası, soğuk algınlığı ve gribin ise doğal ilacıdır. Ev yapımı beyran çorbası hazırlamak isteyenler için malzemeleri sıralayalım...

MALZEMELER

1 kg kuzu gerdan

1 çay bardağı pirinç

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağ

2 tatlı kaşığı biber salçası

2 tatlı kaşığı pul biber

8 diş sarımsak

göz kararı tuz

göz kararı karabiber

YAPILIŞI

Kuzu gerdanları 45 dakika düdüklü tencerede haşlayın. Pişen etleri kemiklerinden didikleyin ve suyunu bir tencereye alın.

Haşlanan etlerin suyunda pirinçleri pişirin.

Ayrı bir sos tenceresinde tereyağını eritin, sarımsakları soteleyip salçayı ve pul biberi ekleyin. Sos kıvamı alana kadar pişirin.

Pişen pirinçlerin içine didiklediğiniz etleri ve hazırladığınız sosu döküp, bir taşım kaynatın ve servis edin.

