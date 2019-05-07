Her derde deva tavuk Ramazan’ın da favorisi

HasTavuk AŞ. Genel Müdürü Şahin Aydemir, dünyada en fazla tüketilen protein kaynaklarının başında gelen tavuk etinin, vitamin ve mineraller bakımından zengin, tok tutucu özelliğiyle de Ramazan’ın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Tavuk eti yemenin birçok faydası olduğunu belirten Aydemir, "Bunlardan bazılarına değinmek gerekirse; tokluk özelliğinin yanında tavuk eti, kilo vermeye, kolesterolün ve tansiyonun kontrol altına alınmasında yardımcıdır. Bazı kaynaklara göre tavuk eti, kanser riskinin düşürülmesinde bile etkilidir. Tavuk etinde bolca bulunan selenyum metabolik performansı etkiler, insan vücudundaki bağışıklık fonksiyonlarını çalıştırır, metabolizmayı güçlendirir" dedi.

Ramazan’da sağlıklı kilo vermenin sırrı göğüs eti

Ramazan’da sağlıklı kilo vermek isteyenlere yağsız-derisiz göğüs eti tavsiye eden Aydemir, "Böylece vücudun sağlıklı gelişimini kas gelişimini destekleyerek kilo verebilirsiniz. Göğüs eti tüketerek, kalp hastalığına neden olan homositin-amino asidini kontrol altında tutabilir, kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz. Tavuk etinde bulunan triptofan -amino asit içeriği yüksektir. Huzursuz, depresif durumlarda beyninizdeki serotonin seviyesi yükselerek moraliniz düzelir, stresiniz azalarak, uykunuz düzene girer. Orta yaş üzeri kişilerde rastlanan osteoporoz - kemik erimesi -eklem iltihabı rahatsızlıklarına karşı tavuk eti tüketerek önlem alabilirsiniz" dedi.