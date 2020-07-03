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  4. Her detayı iğrenç! Fuhuş çetesi, evini kullandıran erkeklere kadınları sunmuş

Her detayı iğrenç! Fuhuş çetesi, evini kullandıran erkeklere kadınları sunmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekipleri tarafından çökertilen fuhuş çetesinin evini kullandıran erkeklere kadınları sunduğu tespit edildi. 3’ü kadın 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çetenin maddi durumu iyi olmayan kadınların çaresizliklerinden faydalanarak fuhşa sürükledikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda F.K., Ç.B. ve S.G.Ö. isimli kadın şahıslar ile Ü.K., A.B., A.T., H.İ. ve M.A.’nın sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınladıkları ilanlarla Kayseri veya çevre illerden müşteri bularak para karşılığında fuhuş amaçlı kadınları pazarladıkları belirlendi. Şahısların, maddi durumu iyi olmayan kadınların çaresizliklerinden yararlanarak fuhşa sürükledikleri, fuhşa aracılık edip yer ve imkan sağladıkları, geçimlerini bu yolla temin ederek haksız kazanç elde ettikleri, fuhuş için kendi ikametlerini veya tanıdıklarına ait başka evleri kullandıkları, evini kullandıran erkeklere kadınları sundukları, birbirleriyle irtibatlı olarak planlı ve koordineli bir şekilde çalıştıkları ortaya çıktı.

Belirtilen suçlarla ilgili yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda; 30 Haziran’da sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen planlı operasyon sonucunda, Ü.K., F.K., A.B., Ç.B., A.T., S.G.Ö., H.İ. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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