Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören K.K, iddiaya göre geçtiğimiz salı günü teneffüste arkadaşı S.K. ile koridorda kağıttan yaptıkları top ve kemerlerle oynarken nöbetçi öğretmen tarafından uyarılarak okul müdür yardımcısı Ali Y.’nin odasına götürüldü. Burada yine iddiaya göre, müdür yardımcısı Ali Y. çocuklardan K.K.’nin boynuna oynadıklarını bel kemerini dolayıp ardından duvara başına vurarak darp etti.

Olay, çocukların öğle saatlerinde okul çıkışında evlerine gidip durumu ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Aileler soluğu okulda alarak okul yönetimi ile konuşmak istedi. Ancak iddiaya göre okul yöneticileri ailenin şikayetini dikkate almayarak okuldan kovdu.

Bunun üzerine K.K.’nın annesi Hamiyet K., oğluyla birlikte İl Emniyet Müdürülüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek ifade verip öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Anne Hamiyet K. oğluna darp raporu da aldı. Alınan raporda küçük çocuğun boyun ve ensesinde kemer sıkmasından kaynaklandığı öne sürülen tahriş ve çiziklere rastlandı.