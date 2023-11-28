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    4. Her detayı korkunç! Alkol içirip sarhoş ettiği 15 yaşındaki kız bayılınca tecavüz etti... Arkadaşları o anları saniye saniye cep telefonuna kaydedip izledi

    Her detayı korkunç! Alkol içirip sarhoş ettiği 15 yaşındaki kız bayılınca tecavüz etti... Arkadaşları o anları saniye saniye cep telefonuna kaydedip izledi

    28.11.2023 08:20 | Son Güncelleme:
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    23 yaşındaki Abu Huraira, 2019 yılının Ekim ayında 15 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kızı Cadılar Bayramı partisine davet etmişti. Alkolle sarhoş olan genç kıza tecavüz ettiği ve arkadaşlarının bu anları kaydettiği ifade edilen Huraira'nın davası hâlâ devam ediyor. Hakkındaki suçlamaları kabul ederken 23 yaşındaki tacizcinin görüntüleri sosyal medya uygulaması Snapchat üzerinden paylaştığı iddia edildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Edinburgh bölgesinde 2019 yılında bir Cadılar Bayramı partisi düzenleyen 23 yaşındaki Abu Huraira, bu eğlence sırasında 15 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Alkolü fazla kaçıran 15 yaşındaki kız ayıldığında ise kendisini çıplak bir şekilde yatakta uzanırken buldu. EdinburghLive'ın haberine göre Huraira'nın arkadaşları tecavüz anlarını cep telefonuyla kaydederek sosyal medya uygulaması üzerinden paylaştı.

    AİLESİNE HER ŞEYİ ANLATTI

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    Şehir merkezinde bulunan daireden kaçan ismi açıklanmayan 15 yaşındaki kız aile üyelerine yaşadığı tecavüzü anlatarak Huraira'dna şikayetçi oldu. Huraira , geçen hafta Edinburgh Şerif Mahkemesi'ne çıktığında, 26-27 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen olayı kabul etti.

    Mahkemeye ifade veren ismi açıklanmayan mağdur, "Yatağa nasıl girdiğimi ve üzerimi nasıl değiştirdiğimi bilmiyorum. Uyandığımda kendimi yatakta çıplak yatarken buldum. Huraira'nın benimle seks yaptığını hatırlıyorum , bunun nasıl gerçekleştiğine dair hiçbir fikrim yok. Huraira'nın bir arkadaşının cinsel ilişkiyi telefonuna kaydettiğini gördüm ve partideki diğer misafirler odaya gelerek bize gülüyorlardı. Daha sonra görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı." dedi.

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    tecavüz Birleşik Krallık
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