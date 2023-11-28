Her detayı korkunç! Alkol içirip sarhoş ettiği 15 yaşındaki kız bayılınca tecavüz etti... Arkadaşları o anları saniye saniye cep telefonuna kaydedip izledi

MYNET-DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Edinburgh bölgesinde 2019 yılında bir Cadılar Bayramı partisi düzenleyen 23 yaşındaki Abu Huraira, bu eğlence sırasında 15 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Alkolü fazla kaçıran 15 yaşındaki kız ayıldığında ise kendisini çıplak bir şekilde yatakta uzanırken buldu. EdinburghLive'ın haberine göre Huraira'nın arkadaşları tecavüz anlarını cep telefonuyla kaydederek sosyal medya uygulaması üzerinden paylaştı.

AİLESİNE HER ŞEYİ ANLATTI

Şehir merkezinde bulunan daireden kaçan ismi açıklanmayan 15 yaşındaki kız aile üyelerine yaşadığı tecavüzü anlatarak Huraira'dna şikayetçi oldu. Huraira , geçen hafta Edinburgh Şerif Mahkemesi'ne çıktığında, 26-27 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen olayı kabul etti.

Mahkemeye ifade veren ismi açıklanmayan mağdur, "Yatağa nasıl girdiğimi ve üzerimi nasıl değiştirdiğimi bilmiyorum. Uyandığımda kendimi yatakta çıplak yatarken buldum. Huraira'nın benimle seks yaptığını hatırlıyorum , bunun nasıl gerçekleştiğine dair hiçbir fikrim yok. Huraira'nın bir arkadaşının cinsel ilişkiyi telefonuna kaydettiğini gördüm ve partideki diğer misafirler odaya gelerek bize gülüyorlardı. Daha sonra görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı." dedi.