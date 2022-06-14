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Her detayı korkunç! Polis memuru cinnet getirip önce eşini ve çocuğunu öldürdü, ardından intihar etti

14.06.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Her detayı korkunç olan olayda, Batman Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hayri Mağara, ikamet ettiği Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarının bahçesinde iddiaya göre, cinnet getirip eşini ve çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Evin diğer çocuğunun ise o sırada evde olduğu için kurtulduğu öğrenildi.

Her detayı korkunç! Polis memuru cinnet getirip önce eşini ve çocuğunu öldürdü, ardından intihar etti

Korkunç olay Batman'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Batman Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarında oturan polis memuru Hayri Mağara, eşi Stalina Luisa ve 18 yaşındaki oğlu Tunahan Mağara ile lojman bahçesinde oldukları sırada belinden çıkardığı silahla önce eşi ve çocuğuna sıktıktan sonra intihar etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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BABA, ANNE VE 18 YAŞINDAKİ OĞULLARI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan 2 çocuk babası 50 yaşındaki Hayri Mağara, 47 yaşındaki eşi ve 18 yaşındaki oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ailenin diğer çocuğunun evde olmasıyla kurtulduğu ve polis kontrolüne alındığı öğrenildi.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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cinayet İntihar polis Batman
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