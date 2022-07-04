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  4. Her detayı şoke eden olay! Taksiciyi ısırdı, saçlarından sürükleyip taksiden indirdi ve darbetti... Üstüne bir de taksiye binip kaza yaptı

Her detayı şoke eden olay! Taksiciyi ısırdı, saçlarından sürükleyip taksiden indirdi ve darbetti... Üstüne bir de taksiye binip kaza yaptı

04.07.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da şoke eden bir olay meydana geldi. Ali Hallaç ismindeki taksi şoförü, tartıştığı alkollü müşterisi Alparslan Türkeş D. (34) tarafından önce ısırıldı sonra da darbedildi. Olay bununla da kalmadı, alkollü sürücü taksinin direksiyonuna geçti ve araçla kaldırıma çıkıp ağaca çarparak kaza yaptı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alınırken ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Olay sonrası konuşan taksici, "Bu benim çok zoruma gidiyor" dedi.

Her detayı şoke eden olay! Taksiciyi ısırdı, saçlarından sürükleyip taksiden indirdi ve darbetti... Üstüne bir de taksiye binip kaza yaptı

Her detayıyla akıllara durgunluk veren olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, İstanbul-İzmir karayolu Yunusemre ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ali Hallaç, aracıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünden, biri kadın iki yolcu aldı. Dehşete düşüren olaylar silsilesi ise bu noktada başladı. İzmir'e gitmek üzere yolan çıkan Ali Hallaç ile müşterisi Alparslan Türkeş D., arasında tartışma çıktı. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aracını yolun sağına çeken Ali Hallaç'a, müşterisi Alparslan Türkeş D. saldırmaya başladı.

ISIRDI, SAÇLARINDAN SÜRÜKLEYEREK TAKSİDEN İNDİRDİ, TEKME VE YUMRUK ATTI

Alparslan Türkeş D., Hallaç'ı başı, boynu ve kollarından ısırdı. Ardından saçlarından sürükleyerek taksiden indirdi. Yere düşen Hallaç'a tekme ve yumruk atmayı sürdüren öfkeli saldırganı çevredekiler güçlükle engelledi.

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TAKSİYE BİNİP KAZA YAPTI

Vatandaşların elinden kurtulan Alparslan Türkeş D., bu kez taksiye binerek çalıştırdığı araçla kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

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1.70 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, Alparslan Türkeş D.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. 1.70 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Alparslan Türkeş D., ifadesinde, taksimetrenin fazla yazması nedeniyle Hallaç'ı darbedip, ısırdığını söyledi.

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Alparslan Türkeş D., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan taksici Hallaç ise boynu, kolları ve kafasında ısırılma sonucunda oluşan yaralar sebebiyle tedaviye alındı. Hallaç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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"MAALESEF BANA BUNU YAPAN ADAM SERBEST KALDI, BENİM ÇOK ZORUMA GİDİYOR"

Yaşadıklarını anlatan Ali Hallaç, "Saçlarımı yakaladı vites kutusuna doğru eğdi ve ısırmaya başladı. Başımdan kan boşalmaya başladı. Çok acı çektim. Saçlarımı öyle bir çekiyordu ki kafa derim yüzüldü sandım, öleceğimi sandım. Daha sonra polisler ve ambulans geldi. Beni hastaneye götürdüler. Başıma 3 dikiş atıldı. Boynumda ısırıklar var. Kollarım yaralandı. Bu adamın cezalandırılması için ölmem mi gerekiyordu? Manşetlere bir taksici cinayeti haberi daha mı çıkması gerekiyordu. Maalesef bana bunu yapan adam serbest bırakıldı. Bu benim çok zoruma gidiyor. Bu saatten sonra ben mesleğimi yapabilecek miyim, ondan da emin değilim. Psikolojim bozuldu, travma geçiriyorum. Belki bu saatten sonra taksicilik de yapamayacağım" diye konuştu. (DHA)

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Manisa müşteri
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