HABER

Her diş hassasiyetinin tedavi yöntemi farklıdır

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

DENTAKADEMİZ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden Emrah İpek, dişlerin soğuk, sıcak, tatlı yiyecek ve içeceklere karşı vermiş olduğu huzursuzluk ve ağrı hissinin diş hassasiyeti belirtisi olduğunu söyledi.

Her diş hassasiyetinin tedavi yöntemi farklıdır

İSTANBUL, (DHA) DENTAKADEMİZ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden Emrah İpek, dişlerin soğuk, sıcak, tatlı yiyecek ve içeceklere karşı vermiş olduğu huzursuzluk ve ağrı hissinin diş hassasiyeti belirtisi olduğunu söyledi. Dişlerin dıştan içe doğru pulpa, dentin ve mine olmak üzere üç tabakası olduğunu belirten İpek, diş hassasiyetinin temel nedeninin dişlerin mine ya da dentin tabakalarında farklı sebeplerden dolayı aşınma veya kırılma sonucu pulpa tabakasının korunmasız hale gelmesi olduğunu belirtti. İpek, "Diş hassasiyetini artıran durumların başında dişlerdeki çürükler gelir. Çürümüş bir dişte madde kaybı olduğu için dişin sinirleri dış ortamlara sıcak ve soğuğa hatta tatlıya aşırı duyarlı hale gelebilir. Bunun dışında;
- Diş kırıkları veya diş aşınmaları
- Aşırı sıcak soğuk yiyecek veya içeceklerin peş peşe tüketilmesi
- Diş sıkmaya bağlı kök veya diş yüzeylerinde oluşan aşınmalar
- Dişetlerinde oluşan çekilmeler diş hassasiyetinin nedenleri arasında sayılabilir.
Diş hassasiyetinin belirtisi dişlerde oluşan ağrıdır ama bu ağrı iki şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan ilki sıcak, soğuk, tatlı, ekşi gıda tüketimi gibi dış etkenler nedeniyle, ikincisi ise dışarıdan etki olmadan dişlerin ağrımasıdır. Bu tip diş hassasiyeti daha da ciddiye alınmalıdır" dedi.
"DİŞ HASSASİYETİ HANGİ AĞIZ VE SAĞLIK SORUNLARININ BELİRTİSİ OLABİLİR"
İpek sözlerini şöyle sürdürdü: "Diş hassasiyeti çürüklerin, kırıkların, mine çatlaklarının, sert fırçalama sonrası diş aşınmalarının, dişeti çekilmelerinin, diş sıkmanın veya kötü yapılmış dolgu ve restorasyonların belirtisi olabilir. Diş hassasiyetini önlemek istiyorsak ilk yapacağımız iş muhakkak diş hassasiyetinin sebebini bulmak için diş hekimine başvurmaktır. Hassasiyete sebep olan etkeni ortadan kaldırmak en temel tedavi şeklidir. Hassasiyet sebebine göre hekiminiz klinik uygulamalarla hassasiyet sebebine göre dolgu ve restorasyonlarla hassasiyeti giderecektir."

"DİŞ HASSASİYETİ TEDAVİ YÖNTEMİ HASSASİYETİN NEDENİNE GÖRE DEĞİŞİR"
Diş hassasiyetinin tedavisinin, hassasiyetin durumuna ve nedenine göre değiştiğini belirten İpek, şunları söyledi:

"Diş hassasiyetinin nedeni çürük ise çürüğün derinliğine bağlı olarak kanal tedavisi ya da dolgu ile tedavi edilip, çürüğe bağlı diş hassasiyeti çözüme kavuşur. Kırıklara bağlı diş hassasiyetlerinde dolgu ya da kaplamalar tercih edilmektedir. Diş eti çekilmesine bağlı diş hassasiyetlerinde diş eti tedavileri ile diş sıkma sonucu oluşan hassasiyetlerde ise oluşan aşınmaları gidererek, gece plağı tedavisi uygulanarak diş hassasiyeti ortadan kaldırılır.
Dolgu ve restorasyonların sebep olduğu hassasiyet durumlarında yapılan işlemlerin yenilenmesiyle diş hassasiyet sorunu çözülecektir. Mine çatlaklarına bağlı oluşan hassasiyetlerde ise özel tedavi yöntemleri ile mine tedavi edilerek diş hassasiyeti sorunu çözülür. Diş hassasiyeti birçok diş rahatsızlığının nedeni olabilir ve bu nedenle de birçok farklı tedavi yöntemi vardır. Diş hassasiyeti giderici macunlar koruyucu olarak kullanılabilir ancak bu tek başına etkili bir yöntem değildir. Diş hassasiyeti bulunan kişiler mutlaka bir diş hekimine başvurarak hassasiyetinin nedenini öğrenmeli ve tedavisine bir uzman eşliğinde devam etmelidir.”

(FOTOĞRAFLI)

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği 40. yılını kutladıTürkiye Kas Hastalıkları Derneği 40. yılını kutladı
MILD Nedir? Omurga kanal darlığı nasıl tedavi edilir?MILD Nedir? Omurga kanal darlığı nasıl tedavi edilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MILD Nedir? Omurga kanal darlığı nasıl tedavi edilir?

MILD Nedir? Omurga kanal darlığı nasıl tedavi edilir?

Hollywood yanağı nedir? Hollywood yanağı yaptıranlar nasıl bir görünüme sahip oluyor?

Yanaklarım beni olduğumdan kilolu gösteriyor diyorsanız...

Sık tekrarlayan grip nedenleri nelerdir? Sık tekrarlayan grip olanlar dikkat!

Sık tekrarlayan grip akciğer habercisi olabilir mi?

Grip ve nezle arasında fark nedir? Grip ve nezle belirtileri nelerdir? Grip ve nezle tedavisi nasıl olur?

Griple nezleyi birbirine karıştırmayın

Kelliğin kalıcı tedavisi saç ekimidir

Kelliğin kalıcı tedavisi saç ekimidir

Kulaklıklardaki tehlike yatağa düşürüyor!

Kulaklık denerken sağlığınızı kaybetmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.