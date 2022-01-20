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Her ebeveyn bundan dert yanıyor! Uzmanlardan önemli uyarı

20.01.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların hayatında uyku çok büyük önem taşıyor. Çocukların gelişiminde uykunun çok önemli bir role sahip olduğunu söyleyen uzmanlar, çocuklarda öğrendikleri bilgilerin pekişmesi ve depolanmasının uyku sürecinde olduğunun altını çiziyor. Uzmanlar, ailelerin çocuklarını uykuya hazırlarken sabırlı olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Her ebeveyn bundan dert yanıyor! Uzmanlardan önemli uyarı

Erken dönemdeki çocuklarda beynin temel aktivitesi olan uyku, çocukluk döneminde gelişime ne kadar katkı sağlıyorsa, uykusuzluk da yaşam kalitesini düşürüyor. Ayrıca uykusuz kalmak çocukların sosyal ilişkilerini olumsuz etkiliyor, uykusunu yeterli alamayan çocuklar ailesiyle ya da akranlarıyla daha çok sorun yaşıyor.

Okul dönemindeki çocuklar uykusuz kaldıklarında hem psikolojilerinde hem de öğrenme becerilerinde bozulmalar olduğu görüldüğüne dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece, çocuklarda öğrendikleri bilgilerin pekişmesi ve depolanmasının uyku sürecinde olduğunun altını çiziyor.

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Düzensiz uyuyan ya da geç yatan çocuklarda, düzenli uyuyan çocuklara göre bilişsel fonksiyonlarda düşüş görüldüğünü belirten Uzm. Klnk. Psk.Ece, “Ayrıca uyku düzeni olan çocukların problem çözme ve bağlantı kurma gibi becerilerde, düzensiz uyuyan çocuklara göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir” diyor.

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Uyku düzenini bir anda oturtmanın mümkün olmadığını söyleyen Uzm. Klnk. Psk.Fundem Ece, bu düzenin kalıcılığı için stres yapmadan ve sakince yaklaşmanın önemine dikkat çekiyor.

SAĞLIKLI BİR UYKU OLUŞTURMAK İÇİN ÖNERİLERİ

Yatmadan önce enerjisi yüksek oyunlar tercih etmeyin: Uyku öncesinde çocuğunuzla çok eğlenceli ya da enerjisi yüksek oyunlar tercih ederseniz o zaman oyunu bırakmak istemeyecektir. Böyle olunca da uykuya geçiş krizli olacaktır.

Uyku öncesi bir masal ya da hikâye okuyun: Çocuğunuz yatağında uzanırken ona masal ya da hikâye okuyabilirsiniz. Ancak bu okumaları yaparken elinizden geldiğince sakin ve yumuşak bir ses tonuyla okumaya dikkat ediniz. Bu sayede çocuğunuz gevşemeye başlar ve uykuya daha rahat geçer.

Uyku rutinleri oluşturun: Mümkün olduğunca aynı saatlerde yatağa girmek ve aynı eylemleri adım adım gerçekleştirmek çocuğunuzun uyku düzenini oturtmanız için fayda sağlar. Bu sayede çocuğunuzun biyolojik saati de düzene girmeye başlayıp, kendisi de uykusu üzerinde kontrol sahibi olmaya başlar.

Uyku saatinden önce yatakta olun: Uykuya geçiş bir süreç olduğu için tam uyku saatinde çocuğunuz yatağa geçerse o zaman uyku saati yine gecikir. Bu nedenle uyku saatinden yarım saat öncesinde yatakta olunması, çocuğunuzun uyku saatinin gecikmemesi için faydalı olacaktır.

Yanına bir güven nesnesi bırakın: Çocuğunuz yatağına geçtiğinde yanında görmekten mutluluk duyacağı ve kendisini iyi hissettirecek bir oyuncağını ya da eşyasını bırakabilirsiniz. Bu sayede uykuya geçişle o nesne arasında bağ kurar ve kendisini güvende hisseder.

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