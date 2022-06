Her ebeveynin hayatını kolaylaştıracak ve hayat kalitesini arttıracak ürünler

Her ebeveyn, zaman zaman çok zor durumlarla karşı karşıya kalır. Özellikle dışarıdan bakım desteği almıyorsanız işler daha yorucu bir hâl alabilir. Neyse ki piyasada yer alan birbirinden kullanışlı ürünlerle artık her şey çok daha kolay. Ana kucağından bebek telsizine ihtiyacınız olan tüm ürünleri sizin için tek bir liste hâline getirdik. Dilediğiniz ürünü satın alarak ebeveynliğin tadını çıkarabilirsiniz!

1. Bebeğinizle huzurlu dakikalar geçirmek için

Bebekler, en huzurlu anlarını anne ve babalarının kucağında geçirir. Özellikle bebeğiniz, yenidoğan dönemindeyse yapışık ikiz gibi gezmeniz gerekebilir ve bir zaman sonra başka iş yapamaz duruma gelirsiniz. BabyBjörn Kanguru, bebeğinizin ihtiyacını olan ten temasını karşılarken günlük işlerinizi yapmanıza yardımcı olur. Yenidoğan döneminden itibaren kullanılabilen ürün, ayarlanabilir baş desteği sayesinde bebeğinizin ilk ayları için ekstra güven sağlar. Ayrıca, beden yapısına uygun oturma desteğiyle de bebeğinizin gelişimine yardım eder. Çapraz tasarımlı bağlantı noktası ise taşımayı kolaylaştırır. Yumuşak pamuklu kumaşa sahip ürünü, bebeğiniz 12 aylık olana kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.

2. Mofy Baby Çizim Tableti’yle eğlenceli saatler

Çocuklar için resim yapmak oldukça eğlenceli bir iş. Üstelik resim yaparak kendi başlarına vakit geçirebilirler. Resim denilince aklınıza boya kalemleri ve resim defteri gelse de çok eğlenceli bir öneriyle karşınızdayız. Mofy Baby Çizim Tableti, boya kalemi ve kağıda ihtiyaç duymadan resim yapmaya imkân tanır. Özellikle uzun yolculuklarda hayat kurtaran tablet, ince ve hafif yapısıyla her yere kolayca taşınabilir. Çizim kalemi, ekrana temas ettiği anda yazmaya başlar ve silme tuşuyla kolayca temizlenir. Özenle hazırlanan tasarımı sayesinde çocuğunuzun gözlerinin yorulmasını engeller. Radyasyon içermeyen yönüyle de elektronik aletlere göre iyi bir alternatif olabilir.

3. Ebeveynler için bir fincan kahve molası

Gün boyu bebeğinin ihtiyaçları arasında kahve içmeye vakit bulamayan ebeveynleri buraya alalım. Fisher Price Oyun Halısı’yla, bebeğiniz kendi başını oyun oynarken siz de huzurla kahvenizi yudumlayabilirsiniz. 1,5 m uzunluğundaki ürün, bebeğiniz için geniş bir oyun alanı sunar. Araba ve hayvan gibi farklı parçalardan oluşan oyuncaklar, bebeğinizin ilgisini çekerek keyifle vakit geçirmesini sağlar. Ürünün en eğlenceli parçası ise dondurma arabası olabilir. Hareket etmesiyle parlamaya ve müzik çalmaya başlar, böylece uzun bir süre bebeğinizin dikkatini çekmeyi başarır. Zahmetsiz temizlik imkânı veren halıyı, kirlendiği taktirde çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

4. Apiko Atıştırmalık Kabı, her an yanınızda

Kuru gıdalar, çocukların en sevdiği ara öğünler arasında yer alıyor ancak hepimiz biliyoruz ki evin etrafına dağılan parçaları temizlemek epey zor olabiliyor. Güzel haber şu ki Apiko Shop Atıştırmalık Kabı’yla sorun çözülüyor. Yumuşak kumaştan tasarlanan kapak hem dökülmeyi engelliyor hem çocuğunuzun kendi kendine yemesini destekliyor. Kuru gıda atıştırma kabını evde, arabada, parkta, hatta misafirlikte bile yanınızda bulundurabilirsiniz. Ürünün iki yanında bulunan tutma yerleri, bebeğinizin kabı rahat bir şekilde taşımasını sağlıyor. Gıdayla temasa uygun olan ve BPA içermeyen ürün, iki farklı renk seçeneğiyle sizi bekliyor.

5. Chicco Rhythm'n'Sound Ana Kucağı’nda sakin saatler

Siz yemeğinizi hazırlarken bebeğiniz huzurlu bir şekilde yanınızda olsun ister misiniz? Öyleyse Chicco Rhythm'n'Sound Ana Kucağı’yla mutlaka tanışmalısınız. Ürün, otomatik sallama moduyla sağa sola hareket ederek bebeğinizin hafifçe sallanmasını sağlar ve ona kendini anne kucağında gibi hissettirerek bebeğinizin sakinleşmesine yardımcı olur. Doğa sesleri ve ninniler dinleterek bebeğinizin uykuya geçişini kolaylaştırır. Dilerseniz ürünün ayarlanabilir sırt kısmını uyku sırasında yatar pozisyona getirebilirsiniz. 3 noktalı emniyet kemeriyle bebeğinizi güvenli bir şekilde ana kucağına yerleştirerek odadan odaya taşıyabilirsiniz. Ana kucağına ihtiyaç duymadığınız zamanlarda ise ürünü katlayarak kaldırabilirsiniz.

6. Ek gıda serüvenine hazırlıklı olun

Ek gıda sürecini kolay bir şekilde atlatmak için eksiksiz bir liste yapmalısınız. Bu süreçte ihtiyaç olan eşyalardan biri de mama sandalyesi. Bizim önerimiz ise Maxi-Cosi Minla Mama Sandalyesi! 6 yaşa kadar kullanılabilen ürün, 6 farklı oturma seçeneğiyle ilk aylardan itibaren bebeğinize eşlik eder. Ürünün tepsi ve ayak boyutunu, bebeğiniz için doğru pozisyonda ayarlayabilirsiniz. Mama sandalyesi, tepsi çıkarıldığında bir çocuk koltuğuna dönüşerek işlevsel bir kullanım sağlar. Bebeğiniz, sandalyesinde yemeğini yerken siz de arkanıza yaslanıp keyif yapabilirsiniz. Su geçirmez kumaşı sayesinde ürünü kolayca silebilir, çamaşır makinesinde de temizleyebilirsiniz.

7. Evin içinde dört dönen bebekleriniz için

Arkanızı döndüğünüz an ortadan kaybolan bir bebeğiniz mi var? Sizi çok iyi anlıyoruz. Hareketli bebekleri her an kontrol altında tutmak hiç kolay değil. Bu sebeple özellikle dubleks bir eviniz varsa merdiven için bariyer kullanmak iyi bir fikir. TinyCare Merdiven Kapısı ise en iyi seçeneklerden biri olabilir. Geniş kapı aralıklarına uygun bariyer, 70,5-105 cm ölçüsüyle merdiven boşluğu ve kapılar dahil farklı mekânlar için kullanılabilir. Doğal ahşap malzemeden üretilen model; cila, boya ve vernik gibi maddeler içermez. Böylece bebeğinizin sağlığı için güvenli bir kullanım imkânı verir.

8. Her eve bir bebek telsizi şart

Bebek telsizi, ebeveynler için üretilen en kullanışlı ürünlerin başında yer alır. Philips Avent Bebek Telsizi, odasında mışıl mışıl uyurken bebeğini her dakika kontrol etme ihtiyacı duyan ebeveynler için endişeleri ortadan kaldırır. Kablosuz iletişim teknolojine sahip ürün, en ufak sesi bile net bir şekilde karşı tarafa aktarır. Ayrıca bu model sayesinde ihtiyaç hâlinde tek tıklamayla bebeğinizle iletişim kurabilirsiniz. Tam şarj kapasitesiyle 18 saate kadar çalışan ürünün, Akıllı Eco Mod özelliği de mevcut. Bebeğinize uzak mesafede değilseniz aktarım performansını azaltan Akıllı Eco Modu’nu kullanarak pil ömrünü uzatabilirsiniz. Bebek telsizi, dış mekânda 330 m’ye kadar iletişim sağlar.