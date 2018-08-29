Her elektrik kesildiğinde Celal'in sağlığa tehlikeye giriyor

Aytaç ÖZTÜRK- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta 2 yıl önce akciğer enfeksiyonu geçiren ve elektrikle çalışan solunum cihazına bağlı yaşayan Celal Balta'nın (11), oturduğu mahallede elektriklerin sıklıkla kesilmesi nedeniyle sağlığı tehlikeye giriyor. Her elektrik kesildiğinde oğlunun ölümle burun buruna geldiğini ifade eden anne Gül Arslan, jeneratör desteği bekliyor.

Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak'ta oturan eşinden boşanan Gül Aslan'ın oğlu Celal Balta, doğuştan belden aşağısı felçli olarak dünyaya geldi. Celal Balta, 2 yıl önce de akciğer enfeksiyonu nedeniyle yatağa bağımlı yaşamaya başladı. Celal Balta, boğazına takılan makineye bağlı solunum borusuyla nefes alıyor. Hayatını oğlunun yaşamasına adayan anne Gül Arslan, oğlunun bakımını ve tüm ihtiyaçlarını büyük bir özveriyle karşılıyor. Ailesinin evinde kalan Gül Arslan, oturdukları mahallede sık sık elektrik kesintileri olması nedeniyle oğlunun hayatının tehlikeye girdiğini söyledi. Elektrik kesildiğinde oğlunun açık yara hastası olduğu için enfeksiyon riski nedeniyle hastaneye de gidemediğini ifade eden Gül Arslan, "Celal'in hayatta kalması için gerekli olan en önemli şeyin elektrik. Oğlum her elektrik kesildiğinde sıkıntı yaşıyor. Elektrik firması yetkililerine bunu belirttik. Orada evraklarımız da var. Ben bir yardım istemiyorum. Ben firma yetkililerinden sadece elektrikler kesildiğinde bana güç kaynağı yardımında bulunmalarını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan da bu konuda yardım istiyorum. Ben artık yoruldum. Elektrikler olmadığında cihazlar çalışmıyor, çocuğumun boğazına bir balgam kaçsa artık öldü demektir. Elektrik kesintisi yaşandığında firmayı arıyorum, durumumu anlatıyorum. Size ambulans göndereyim diyor. Ambulansı aramasını ben de biliyorum. Ancak, çocuğum açık yara hastası olduğu için enfeksiyon riski yüksek. Bunu doktorları biliyor. En uygun bakımı evde hijyenik ortamda bakımıdır" dedi.

Dün saat 12.00'de kesilen elektriğin akşam saat 21.00'de geldiğini ve jeneratöre ihtiyaçları olduğunu belirten Gül Arslan, "9 saattir elektrikler yok. Ödünç bir güç kaynağı buldum onunla çocuğumu yaşatıyorum. Bunu da geri vereceğim. Yenisini almamız gerek, ancak alacak gücümüz yok. Elektrikler olmazsa çocuğumun yaşama şansı çok az. Nefes alması için makineye bağlı olması lazım. Tek istediğim elektrikler kesildiğinde bizi 24 saat idare edecek bir güç kaynağının bize temin edilmesi" diye konuştu.