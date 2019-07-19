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Her engellinin bir "iş koçu" olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un sağladığı İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında engellilere yönelik 2018'de başlatılan "Engelli İş Koçluğu" modelini 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi - Selçuk: - "Yeni model ile engellilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi tespit ederek iş gücü piyasasına geçişlerine destek olup istihdamda kalmaları için izleme mekanizmaları oluşturacağız. Bu mekanizma ile engellilerimizi hem işe girmeden önce hem de işe girdikten sonra düzenli bir şekilde takip edeceğiz" - "Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak iş ve meslek danışmanlarımızca onlara yol haritası belirleyeceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un sağladığı İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında engellilere yönelik 2018'de başlatılan "Engelli İş Koçluğu" modelini 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Engelli İş Koçluğu" modelinin engellilerin istihdama geçişinde, istihdamdayken işe uyumlarının sağlanmasında ve dolayısıyla engellilerin istihdamının sürdürülebilir olmasında etkin olarak kullanılan bir yöntem olduğunu aktardı.

Selçuk, "ABD, İngiltere, Avustralya, İrlanda, Hollanda gibi birçok gelişmiş ülkede uygulanan destekli istihdam modelinin altyapısı için 8 pilot il (Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Malatya, Tekirdağ) üzerinden eğitim, yöntem ve uygulama kapsamında 81 ilde yaygınlaştırma çalışmaları yürüteceğiz." bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda "Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Yatırım Projesi'nin kabul edilerek, 2018-2020 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı kapsamına alındığını bildiren Selçuk, projenin odak noktasının engelli istihdamının sürekliliğinin sağlanması olduğunu vurguladı.

- "İstihdamda kalmaları için izleme mekanizmaları oluşturacağız"

Selçuk, İŞKUR'un sağladığı İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında engellilere yönelik 2018'de başlatılan "Engelli İş Koçluğu" modelini 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Engellilerimize daha bütüncül ve nitelikli bir hizmet sunumu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni model ile birlikte engellilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi tespit ederek, işgücü piyasasına geçişlerine destek olup istihdamda kalmaları için izleme mekanizmaları oluşturacağız. Bu mekanizma ile engellilerimizi hem işe girmeden önce hem de işe girdikten sonra düzenli bir şekilde takip edeceğiz.

Bir anlamda Engelli İş Koçluğu uygulaması ile İŞKUR engellilerin kayıt altına alınmasından sonra bireysel profilleme çalışması yapacak, daha sonra istihdam imkanlarının araştırılmasıyla iş arama sürecinde engellilere destek olacaktır. Akabinde işverenlerle iletişime geçerek süreç hakkında bilgi verip görüşmeler gerçekleştirecek ve son olarak engelliler; engelli bireylerin aileleri, iş arkadaşları ve yöneticilerinin bilgilendirilmesi suretiyle iş yerinde ve iş dışında destek sağlanacak."

"Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak iş ve meslek danışmanlarımızca kendilerine yol haritası belirleyeceğiz." ifadesini kullanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işe yerleştirme ve sonrasında da sürecin yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.

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"Engelli İş Koçluğu" modeli aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İŞKUR

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