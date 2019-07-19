Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un sağladığı İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında engellilere yönelik 2018'de başlatılan "Engelli İş Koçluğu" modelini 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Engelli İş Koçluğu" modelinin engellilerin istihdama geçişinde, istihdamdayken işe uyumlarının sağlanmasında ve dolayısıyla engellilerin istihdamının sürdürülebilir olmasında etkin olarak kullanılan bir yöntem olduğunu aktardı.

Selçuk, "ABD, İngiltere, Avustralya, İrlanda, Hollanda gibi birçok gelişmiş ülkede uygulanan destekli istihdam modelinin altyapısı için 8 pilot il (Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Malatya, Tekirdağ) üzerinden eğitim, yöntem ve uygulama kapsamında 81 ilde yaygınlaştırma çalışmaları yürüteceğiz." bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda "Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Yatırım Projesi'nin kabul edilerek, 2018-2020 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı kapsamına alındığını bildiren Selçuk, projenin odak noktasının engelli istihdamının sürekliliğinin sağlanması olduğunu vurguladı.