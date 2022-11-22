Her ereksiyonu işkenceye çevirir! Kırılmış olabilir

Erkek cinsel organı penisteki ağrı asla göz ardı edilmemeli. Penis ağrısı, vücuttaki hiçbir ağrıyla kıyaslanamaz türdedir. Özellikle her ereksiyon işkenceye dönüşmeye başladıysa muhtemelen daha ciddi bir sorun yaşanıyor olmalı ve muhtemelen tıbbi müdahale gerektiriyor.

PENİS KIRIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

Ağrının nedenlerinden biri, ereksiyon halindeki bir penis zorla büküldüğünde meydana gelebilecek bir yaralanma olan penis kırılması olabilir. Ereksiyon halindeki penis, corpora cavernosa olarak bilinen iki silindiri dolduran kanla dolar. Dolu penis aniden bükülürse veya zorla başka bir yöne hareket ettirilirse, silindirlerden birinin dış kaplamasında yırtılma meydana gelebilir. Sonuç? Penis kırığı. Nadiren de olsa bu ağrılı durum cinsel ilişki sırasında peniste doğrudan travmaya neden olabilir.

PENİS KIRIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Penis kırığı esnasında ses duyabilirsiniz. Cleveland Clinic, "Ereksiyon halindeki peniste travma olduğunda bir penis kırığı meydana gelebilir" diye açıklıyor. Sağlık sitesi şunları ekledi: "Travma, peniste ereksiyondan sorumlu iki silindirden birinin astarını yırtabilir. Penis kırığı tıbbi acil durumlardır ve erektil disfonksiyona yol açabileceğinden hemen yardım almalısınız."

Bir ürolog olan Dr. Ryan Berglund, "Bu deneyimi yaşayan erkekler bir patlama sesi duyduklarını, ardından şiddetli ağrı, şişlik ve peniste koyu morarma yaşadıklarını belirtiyorlar" diye ekliyor. Bu tarz bir durumla karşı karşıya kalındığında en kısa sürede bir doktora görünülmelidir.

PENİS AĞRSININ OLASI NEDENLERİ

Penis ağrısına, yaralanmalardan enfeksiyonlara kadar birçok farklı şey neden olabilir.

Penisinizdeki ağrının diğer nedenleri arasında şunlar olabilir:

Peyronie hastalığı

Priapizm

Prostat büyümesi

Penis kanseri

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Mesane enfeksiyonu

Balanit

Fimozis ve Parafimozis

Travma



