HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her ereksiyonu işkenceye çevirir! Kırılmış olabilir

Her ereksiyonu işkenceye çevirir! Kırılmış olabilir

22.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrılı bir penis, vücudun diğer bölgelerinde yaşanan ağrılardan daha farklıdır. Diğer ağrı türlerinin yanında penis ağrısı daha hassas ve duyarlıdır. Penis ağrısı bir erkeğin hayatını ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle her ereksiyon bir işkence haline döndüyse dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var demektir. Ağrılı penisin 10 nedeni olabilir. Bunlardan biri de penis kırığı!

Her ereksiyonu işkenceye çevirir! Kırılmış olabilir

Erkek cinsel organı penisteki ağrı asla göz ardı edilmemeli. Penis ağrısı, vücuttaki hiçbir ağrıyla kıyaslanamaz türdedir. Özellikle her ereksiyon işkenceye dönüşmeye başladıysa muhtemelen daha ciddi bir sorun yaşanıyor olmalı ve muhtemelen tıbbi müdahale gerektiriyor.

PENİS KIRIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

Ağrının nedenlerinden biri, ereksiyon halindeki bir penis zorla büküldüğünde meydana gelebilecek bir yaralanma olan penis kırılması olabilir. Ereksiyon halindeki penis, corpora cavernosa olarak bilinen iki silindiri dolduran kanla dolar. Dolu penis aniden bükülürse veya zorla başka bir yöne hareket ettirilirse, silindirlerden birinin dış kaplamasında yırtılma meydana gelebilir. Sonuç? Penis kırığı. Nadiren de olsa bu ağrılı durum cinsel ilişki sırasında peniste doğrudan travmaya neden olabilir.

iStock-1034278992

PENİS KIRIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Penis kırığı esnasında ses duyabilirsiniz. Cleveland Clinic, "Ereksiyon halindeki peniste travma olduğunda bir penis kırığı meydana gelebilir" diye açıklıyor. Sağlık sitesi şunları ekledi: "Travma, peniste ereksiyondan sorumlu iki silindirden birinin astarını yırtabilir. Penis kırığı tıbbi acil durumlardır ve erektil disfonksiyona yol açabileceğinden hemen yardım almalısınız."

iStock-1216387740

Bir ürolog olan Dr. Ryan Berglund, "Bu deneyimi yaşayan erkekler bir patlama sesi duyduklarını, ardından şiddetli ağrı, şişlik ve peniste koyu morarma yaşadıklarını belirtiyorlar" diye ekliyor. Bu tarz bir durumla karşı karşıya kalındığında en kısa sürede bir doktora görünülmelidir.

PENİS AĞRSININ OLASI NEDENLERİ

Penis ağrısına, yaralanmalardan enfeksiyonlara kadar birçok farklı şey neden olabilir.

iStock-1192270720

Penisinizdeki ağrının diğer nedenleri arasında şunlar olabilir:

  • Peyronie hastalığı
  • Priapizm
  • Prostat büyümesi
  • Penis kanseri
  • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
  • Mesane enfeksiyonu
  • Balanit
  • Fimozis ve Parafimozis
  • Travma


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geçmeyen öksürük nasıl geçer? Tentürdiyot kafesi...Geçmeyen öksürük nasıl geçer? Tentürdiyot kafesi...
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıtMeral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt
Açık ara fark ittifaklara da yansıdı! Yüzde 50'ye yaklaştı...Açık ara fark ittifaklara da yansıdı! Yüzde 50'ye yaklaştı...
Anahtar Kelimeler:
penis penis kırılması

En Çok Okunan Haberler

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Ameliyattan çıktı, sağlık durumunu açıkladı

Ameliyattan çıktı, sağlık durumunu açıkladı

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

İlginizi Çekebilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.