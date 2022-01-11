Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken, 3000 TL altı takım elbise modelleri

Davet, iş toplantısı ve düğün gibi özel etkinliklerin yanı sıra günlük kombinlerinizde de takım elbiseleri tercih ediyor ancak binlerce model arasından hangisini seçeceğinize bir türlü karar veremiyor musunuz? O halde doğru yerdesiniz. Hem özel günlerde giyebileceğiniz hem birkaç sportif parçayla günlük olarak da tercih edebileceğiniz birbirinden kaliteli modelleri sizler için araştırdık. Gelin, tarzınızı yansıtacak en güzel takım elbiseleri birlikte inceleyelim.

1. İddialı rengi ile Allthemen Takım Elbise

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Sizin için seçtiğimiz ilk öneri olan Allthemen Takım Elbise, şarap kırmızısı rengi ile dikkat çekici bir stil vadediyor. Dar kesim kalıbı ile üzerinize tam olarak oturan ürün, özel günlerde ve iş toplantılarında tüm gözleri üzerinizde toplayacak. %74,8 polyesterdan üretilen takım elbise, kolay kırışmayan yapısı ile sizi ütü derdinden kurtarıyor. Yıkanabilen ürünün rengi solmuyor ve deforme olmuyor. Bu sebeple uzun yıllar boyunca kullanım imkanı veriyor. Ceketin üst kısmında bulunan cep ve düğme detayları ise takım elbiseye hareket katıyor.

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2. Tarzınızı yansıtacak DeepSEA Takım Elbise

İtalyan kesimi ile fark yaratan DeepSEA Takım Elbise, slim fit yapısı ile üzerinize tam oturuyor. Takım, mat kumaş rengi ile tarzınızı yansıtmanıza yardımcı oluyor. Esnek bir yapıya sahip olan takım elbise, rahatça hareket etmenizi sağlıyor. Yelek, ceket ve pantolondan oluşan ürün, ceketin üzerindeki zincir detayı ile beğeni kazanıyor. Ürünün cepleri; cüzdan, anahtar ve telefon koymak için alan oluşturuyor. Tarzınızı yansıtmanızı sağlayacak takım elbisenin çamaşır makinesinde yıkanması ise tavsiye edilmiyor.

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3. Muhteşem dokusu ile Suitmen Takım Elbise

Takım elbiseleri listesinde sırada Suitmen Takım Elbise var. Slim fit kalıplı ürün, şık bir duruş sergiliyor. Dikey çizgili deseni ile hoş bir görünüm vadederken rahat yapısı ile hem şıklığı hem konforlu bir arada sunuyor. Düğme detayları takım elbiseye hareket katarken yan cepleri küçük eşyalar için alan sağlıyor. %40 yünden üretilen takım, nefes aldıran yapısı sayesinde sizi terletmezken gün boyu rahat etmenize yardımcı oluyor.

Esnek ve rahat dokusu ile hareket özgürlüğü sunan Suitmen Takım Elbise'yi satın almak için sizi böyle alalım.

4. Tüm gözleri üzerinde toplayan YOUTHUP Takım Elbise

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Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan YOUTHUP Takım Elbise, şık ve dinamik tasarımıyla beğeni kazanıyor. Ceket ve pantolondan oluşan ekose desenli ürün, girdiğiniz her ortamda tarzınızı yansıtmanıza yardımcı oluyor. Esnek yapısı ile rahatlık vadeden takım elbise, hareket özgürlüğü sağlıyor. Tüm gözleri üzerinde toplayan tek düğmeli ürün, özel günlerde ve iş toplantılarında giymek için uygun bir takım elbise olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteli materyallerden üretilen takım, uzun süreli kullanım ömrü sunuyor.

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5. Sade giyinmeyi sevenlere Esprit Takım Elbise

Pastel yeşili rengiyle modern bir stil yaratan Esprit Takım Elbise, şık bir duruş sergiliyor. Geri dönüştürülmüş polyester kumaştan üretilen takım, kırışmayan özelliği ile sizi ütü derdinden kurtarıyor. Kareli desenleri ile hareket kazanan takım elbise, şık görünümü ile çekiciliğinizi artırıyor. Hafif ve esnek dokusu ile gün boyu konfor vadediyor. Takımın cep detayları, telefon ve cüzdan için gerekli alanı sunuyor. Takım elbise ile ister klasik ister smart casual bir tarz elde edilebiliyor.

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6. Cesur stili ile Sliktaa Takım Elbise

Sliktaa Takım Elbise; pantolon, ceket ve yelekten oluşuyor. Jakarlı ürün, dar kesim özelliği ile üzerinize tam olarak oturuyor. Polyester ve pamuktan üretilen takım, rahat yapısı ile gün boyu konfor sağlıyor. Esnek tasarımı ile kolayca hareket etmenize yardımcı olurken kırışmıyor. Takım elbise, özel gün aktiviteleri için tercih edilebiliyor. Takım elbisenin bakımı için kuru temizleme yapılması öneriliyor. Cesur tarzlarını yansıtmayı sevenlerin bayılacağı ürün, tüm gözleri üzerinizde toplamanızı sağlayacak.

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7. Estetik duruşu ile s.OLIVER BLACK LABEL Takım Elbise

Özel günlerin vazgeçilmez kıyafetleri arasında yer alan s.OLIVER BLACK LABEL Takım Elbise, cosimo slim fit kalıbı ile şık bir duruş sergiliyor. %64 polyester kumaş içeriğiyle dayanıklılık sunan takım, gri rengi ile klasik bir görünüm yakalıyor. Ürün, kırışmayan yapısı ile seyahatlerde kolaylık sağlıyor. Yanlardaki cep detayları, takıma hareket katarken aynı zamanda küçük eşyalar için alan oluşturuyor.

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8. Klasik sevenlerin bayılacağı BLU 190s Takım Elbise

Bir diğer tavsiyemiz olan BLU 190s Takım Elbise, ceket ve pantolondan oluşuyor. Şık tasarımı ile beğeni kazanıyor ve 4 mevsim kullanım imkanı sunuyor. Yumuşak dokusu ile tende hoş bir his uyandıran ürün, sağlam yapısı ile uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Nefes aldıran kumaşı ile terlemenize engel olan takım, sivri yaka detayı ile şıklığını tamamlıyor. Ceket ve pantolondaki cepler, telefon ve anahtar gibi küçük eşyalar için alan oluşturuyor.

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9. Üzerinize tam oturacak Altınyıldız Classics Takım Elbise

En iyi takım elbise markaları arasında gösterilen Altınyıldız Classics, siyah renkli takım elbisesinin şık tasarımı ile her ortama uyum sağlıyor. Slim fit kalıbı ile vücudunuza tam oturan ürün, esnek yapısı ile rahatça hareket etmenize yardım ediyor. %64 polyesterdan üretilen takım elbise, kolayca ütülenen kumaşı sayesinde işinizi kolaylaştırıyor. Mono yaka detaylı ürün, dar paçası ile modern bir görünüm yakalıyor. Takımın tek yırtmaçlı ceketi, gün boyu kullanım için gereken konforu sunuyor.

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10. Şık tasarımı ile NAZEF Takım Elbise

Sizin için seçtiğimiz son öneri olan ekose detaylı NAZEF Takım Elbise, füme rengi ile klasik bir duruş sergiliyor. Takım, slim fit kalıbı ile üzerinize tam olarak oturuyor. %80 yünden üretilen takım elbise, kış aylarında kendinizi sıcacık hissetmenize yardım ediyor. Dayanıklı dokusu ile uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Takım elbise, farklı tarzlardaki parçalar ile kombinlenerek dilediğinizde klasik ya da smart casual bir tarza sahip olmanızı sağlıyor.

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