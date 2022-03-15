HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

14.03.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her erkeğin dolabında olması gereken şık ve sade parçalar bulunuyor. Özel günlerde tercih edilen kıyafetlerin yanı sıra günlük hayatta kullanılmaya uygun, şık, kaliteli ve aynı zamanda kurtarıcı olan bu parçaları keşfetmek ve gardırobunuzu yenilemek ister misiniz? Çeşit çeşit gömleklerden pantolonlara, tişörtlerden ceketlere kadar uzanan, her erkeğin dolabında mutlaka bulunması gereken ürünlere göz atalım.

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Sade giyinerek nasıl stil stil sahibi olunabileceğine dair aklınızda soru işaretleri bulunuyorsa bu öneriler tam size göre. Gardırobunuzu baştan aşağı değiştirmek ya da yeni kıyafetler edinmek istiyorsanız önereceğimiz ürünlere göz gezdirmenizde yarar var. İşe giderken, arkadaşlarınızla buluşurken ya da okula giderken daima kullanılabilecek şık parçalar arasından seçeceğiniz ve klasınızı konuşturacağınız kıyafet seçeneklerini incelemeye ne dersiniz? İşte çok severek kullanacağınız sade ve şık erkek giyim ürünleri!

1. Her yerde severek giyebilirsiniz: Levi's Standart Housemark Polo Yaka Tişört

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Tişörtler elbette gardırobunuzda bol bol yer alması gereken parçalardan. Özellikle yaz aylarında sıcaklık ve terleme faktörünü göz önüne aldığınızda seçeceğiniz tişörtün materyali büyük önem taşıyor. %100 pamuktan üretilmiş Levi's Standart Housemark Polo Yaka Tişört de bu noktada sizin için kullanışlı bir seçenek oluşturuyor. En sıcak havalarda bile üzerinize yapışmayan ve serin hissetmenize yardımcı olan bu tişörtü tercih edebilirsiniz. Polo yakalı olması, tüm pantolonlarla uyum sağlaması ve şık görüntü sağlamasıyla çok sevilen bu tişört dolabınızın joker parçası olmaya aday.

Ürünü İncele

2. Spor şıklığı tercih edenler için ideal bir seçenek

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Gömlek modelleri arasında en iyi alternatiflerden biri olan Bombe Slim Fit Erkek Kot Gömlek ise muadilleri arasından hızlıca sıyrılıyor. Düğmeleri iliklenmiş şekilde kullanıldığında ciddi ortamlarda tercih edebileceğiniz, daha rahat ortamlardaysa tişört üzerine giyebileceğiniz ürün oldukça işlevsel. Yeşil rengiyle şık bir sadelik yakalayabileceğiniz gömleğin %97 oranında pamuk ve %3 oranında likra içerdiğini belirtelim. Dar kalıbı sayesinde giyen herkesin kendine yakıştırabileceği gömleği tüm mevsimlerde farklı kombinler için tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Mükemmel bir şıklık ve rahatlığın olmazsa olmazı: Mavi Leo Skinny Jeans

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Rahatlık, şıklık, sadelik ve spor giyim sevenleri adeta bir noktada buluşturan kot kumaşlar hayatımızın her alanında kurtarıcı diyebiliriz. Mavi Leo Skinny Jeans Erkek Pantolon da her gardırobun vazgeçilmezi olmaya aday parçalardan biri. Yumuşak dokusu, dar kalıbı ve her vücut tipine rahatlıkla uyum sağlaması sebebiyle erkekler arasında trend olan bu parçaya siz de bir şans tanımalısınız. Ürünü, baskılı tişörtlerle günlük stilinize ekleyebileceğiniz gibi resmi toplantılarda blazer ceket ve gömlek kombinlerini sportifleştirmek için de kullanabilirsiniz. Mavi kalitesi ile uzun yıllar boyunca dolabınızın demirbaşı olacak.

Ürünü İncele

4. Deri şıklığı ve karizmasını şık bir ceketle değerlendirmek ister misiniz?

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Sonbahar ve ilkbahar aylarında kullanılmak üzere üretilmiş en güzel ürünlerden biri de hiç şüphesiz deri ceketler. Deri ceketler aynı zamanda her kıyafetle kombinlemesi rahat parçalar. Özellikle açık renkli tişört ve koyu renkli kot pantolonlarla denediğinizde kendinizi stil ikonu gibi hissedebilirsiniz. Sokak stilinin vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday Wish Klein Deri Ceket suni deriden üretiliyor. Ayrıca ürün; fermuarlı yapısı, bisiklet yaka tipi ve dar kalıbıyla şıklık ve sadeliği bir potada eritiyor. Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Wish Klein deri ceketi stilinizin bir parçası yaparak siz de sade ve cool bir tarz yaratabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Kış mevsiminde de şıklığınızı konuşturun

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Özellikle kış mevsiminde soğuktan korunayım derken şıklığı ihmal edebiliyoruz. Sizi hem sıcak tutacak hem şıklığınızı konuşturmanızı sağlayacak Leif Nelson Erkek Kazak, bu noktada imdadınıza koşuyor. Örme kazak tutkunuysanız, şıklık ve rahatlıktan hiç ödün vermeden gardırobunuzun eksik parçalarını tamamlamak istiyorsanız Leif Nelson Kazak'a göz atmalısınız. Bordo rengi, şal yakası ve siyah deri detaylarıyla tam bir tasarım harikası olan kazak için sitemizi doğrudan inceleyebilirsiniz. Kazağı keten pantolon ve şişme montla kullanarak çok şık bir kombin yapabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Mont önerisi yapmadan geçmek olmaz

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Kış aylarında soğuk hava koşullarından korunmak ve hasta olmadan dönemi atlatabilmek için tercih edilen montların kalitesi son derece büyük. Siz de böyle düşünüyorsanız kalitenin yanı sıra şıklık da vadeden Densmood Erkek Siyah Şişme Mont'a göz atmanızı öneriyoruz. Sokak stilinin vazgeçilmez parçalarından olan bu şişme montta ilk olarak fermuar detayı, dik yakası ve dar kesimi göze çarpıyor. Sıcak tutacak iç astara sahip Densmood Erkek Siyah Şişme Mont, trikodan bilek detayıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Rahat bir kombin için tercih edebileceğiniz mont alternatifini siz de gardırobunuza eklemelisiniz.

Ürünü İncele

7. Hafta sonu rahatlığına şıklık da katmak isteyenlere özel: Koton Eşofman Altı

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

İş ya da okul stresinden bunaldığında hafta sonunu yalnızca kendine ayırmak isteyenlerden misiniz? Peki, hafta sonunda daha rahat ve sportif olmak için Koton Eşofman Altı'nı incelemek ister misiniz? Spor ayakkabılarınızla muhteşem bir uyum yakalamanıza olanak tanıyacak, rahatlıkla yürüyüş ve spor yapmanıza yardımcı olacak Koton Eşofman Altı'nın %56 pamuk ve %44 polyesterden üretildiğini belirtmekte yarar var. İçinde gün boyu rahat ve huzurlu hissedeceğiniz eşofman altını çamaşır makinesinde doğru sıcaklık ayarında yıkadığınızda uzun süre yeni görünümünü koruyabileceğinizi de ifade edelim. Gardırobun vazgeçilmez parçası olmaya aday bu ürünü her yerde kullanmaya can atacaksınız.

Ürünü İncele

8. Sportif tarzdan vazgeçemeyenler için: Hummel Arus Sweatshirt

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Kış aylarında alelacele hazırlanıp çıkmanız gerektiğinde imdadınıza koşacak en etkili parçalar arasında sweatshirtler yer alıyor. Sizi gün boyu rahat hissettirirken aynı zamanda sıcacık tutacak bir üst giyim arayışındaysanız Hummel Arus Sweatshirt sizin için oldukça uygun. Ürün, kapüşonlu tasarımı, lacivert rengi, yüksek oranda pamuk içeriğiyle oldukça kaliteli bir seçenek. Kot pantolonlarla keten pantolonlarla ve hatta deri ceketlerle mükemmel bir uyum sağlıyor. Kış aylarında yapacağınız koşular ve yürüyüşlerde de severek kullanabileceğiniz Hummel Arus Sweatshirt'e mutlaka yakından bakın. Ayrıca siyah, gri, koyu yeşil ve kahverengi renk seçeneklerine de göz atmanızı öneriyoruz.

Ürünü İncele

9. Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden: Avva Kapüşonlu Yelek

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Sonbahar ve ilkbahar aylarında hava değişimlerinden korunmanın en iyi yollarından biri şişme yelek giymek. Hem tişört hem kazaklarla tercih edebileceğiniz şişme yeleklerle şık göründüğünüz gibi konforunuzu da artıracaksınız. Göz alıcı tasarımı ve yüksek kalitesi ile Avva Kapüşonlu Yelek sizin için en iyi seçimlerden biri. Suya ve rüzgâra dayanıklı, %100 polyester kumaştan üretilmiş Avva Yelek'in aynı zamanda ısıyı tutan ve nefes alan termal kumaştan üretilmiş olduğunun da altını çizelim. Bahar mevsimlerinde kıyafet kararsızlıklarını ortadan kaldıran bu fonksiyonel yeleği açık hava sporları yaparken de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Hızlıca giyip çıkmak için ideal!

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Fermuarlı yapısı, dik yakası ve gri rengiyle tam bir tasarım harikası olan Pinkpum Erkek Hırka, özellikle sonbahar mevsiminden kış mevsimine geçişlerde mont olarak da kullanabilmeniz için oldukça uygun. Kot pantolonlar, desensiz tek renk gömleklerle iyi bir kombin yakalayabileceğiniz Pinkpum Erkek Hırka'yı dolabınızın vazgeçilmez bir parçası yapabilirsiniz. Yüksek kalitesi ve yumuşacık dokuma örgüsüyle son zamanların en iyi parçalarından olan hırkayı hem kendiniz hem sevdikleriniz için tercih edebilirsiniz. Bu joker parçayla çok sayıda kombin yaparak tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlarBurak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlar
Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettikEsir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik
İlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken notİlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken not
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Burak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlar

Burak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlar

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Yasak Elma'nın Meriç'inin giydiği elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma'nın Meriç'inin giydiği elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Adı Sevgi dizisinden Elif öğretmenin imajını beğenenlere alternatif kaban önerileri

Adı Sevgi dizisinden Elif öğretmenin imajını beğenenlere alternatif kaban önerileri

Evinizi modern köy evi havasına sokacak ürün önerileri

Evinizi modern köy evi havasına sokacak ürün önerileri

Giyiminde jilet gibi olmayı sevenlere çok kullanışlı öneriler

Giyiminde jilet gibi olmayı sevenlere çok kullanışlı öneriler

Tümünü Gör
Giyiminde jilet gibi olmayı sevenlere çok kullanışlı öneriler

Giyiminde jilet gibi olmayı sevenlere çok kullanışlı öneriler

Tatlı bir rahatlama hissettiren ucuz ve kullanışlı trend ürünler

Tatlı bir rahatlama hissettiren ucuz ve kullanışlı trend ürünler

Bu ürünler hayatınızı daha az stresli hale getirecek

Bu ürünler hayatınızı daha az stresli hale getirecek

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Küçük oturma odaları için depolama dostu öneriler

Küçük oturma odaları için depolama dostu öneriler

Tümünü Gör
Küçük oturma odaları için depolama dostu öneriler

Küçük oturma odaları için depolama dostu öneriler

E-Ticaret sitelerinde bu ay en çok talep gören ürünler

E-Ticaret sitelerinde bu ay en çok talep gören ürünler

Küçük ama kafa yoran sorunlarınızı çözmenizi sağlayan TikTok'ta keşfedilen ürünler

Küçük ama kafa yoran sorunlarınızı çözmenizi sağlayan TikTok'ta keşfedilen ürünler

Sonbahar modasını üstünüzde hissettirecek erkek giyim ürünleri

Sonbahar modasını üstünüzde hissettirecek erkek giyim ürünleri

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler...

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler...

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Burak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlar

Burak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlar

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Yasak Elma'nın Meriç'inin giydiği elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma'nın Meriç'inin giydiği elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Adı Sevgi dizisinden Elif öğretmenin imajını beğenenlere alternatif kaban önerileri

Adı Sevgi dizisinden Elif öğretmenin imajını beğenenlere alternatif kaban önerileri

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendi için kombinler

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendi için kombinler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Karizmatik oyuncu Burak Özçivit'in trençkotlu tarzını beğenenler için 400 TL altı alternatifler

Burak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlar

Amazon'da bulabileceğiniz evinizi modern köy havasına sokacak ürün önerileri

Evinizi modern köy evi havasına sokacak ürün önerileri

İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar

Donmak üzereyken böyle kurtarıldı! O anlar kamerada

Tatlı bir rahatlama hissettiren ucuz ve kullanışlı trend ürünler

Tatlı bir rahatlama hissettiren ucuz ve kullanışlı trend ürünler

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Bakmaya zamanı olmayıp evinde çiçeksiz yapamayanlar için gerçeğinden ayıramayacağınız yapay çiçekler

Bakmaya zamanı olmayanlar için yapay çiçek önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.