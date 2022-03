Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Sade giyinerek nasıl stil stil sahibi olunabileceğine dair aklınızda soru işaretleri bulunuyorsa bu öneriler tam size göre. Gardırobunuzu baştan aşağı değiştirmek ya da yeni kıyafetler edinmek istiyorsanız önereceğimiz ürünlere göz gezdirmenizde yarar var. İşe giderken, arkadaşlarınızla buluşurken ya da okula giderken daima kullanılabilecek şık parçalar arasından seçeceğiniz ve klasınızı konuşturacağınız kıyafet seçeneklerini incelemeye ne dersiniz? İşte çok severek kullanacağınız sade ve şık erkek giyim ürünleri!

1. Her yerde severek giyebilirsiniz: Levi's Standart Housemark Polo Yaka Tişört

Tişörtler elbette gardırobunuzda bol bol yer alması gereken parçalardan. Özellikle yaz aylarında sıcaklık ve terleme faktörünü göz önüne aldığınızda seçeceğiniz tişörtün materyali büyük önem taşıyor. %100 pamuktan üretilmiş Levi's Standart Housemark Polo Yaka Tişört de bu noktada sizin için kullanışlı bir seçenek oluşturuyor. En sıcak havalarda bile üzerinize yapışmayan ve serin hissetmenize yardımcı olan bu tişörtü tercih edebilirsiniz. Polo yakalı olması, tüm pantolonlarla uyum sağlaması ve şık görüntü sağlamasıyla çok sevilen bu tişört dolabınızın joker parçası olmaya aday.

2. Spor şıklığı tercih edenler için ideal bir seçenek

Gömlek modelleri arasında en iyi alternatiflerden biri olan Bombe Slim Fit Erkek Kot Gömlek ise muadilleri arasından hızlıca sıyrılıyor. Düğmeleri iliklenmiş şekilde kullanıldığında ciddi ortamlarda tercih edebileceğiniz, daha rahat ortamlardaysa tişört üzerine giyebileceğiniz ürün oldukça işlevsel. Yeşil rengiyle şık bir sadelik yakalayabileceğiniz gömleğin %97 oranında pamuk ve %3 oranında likra içerdiğini belirtelim. Dar kalıbı sayesinde giyen herkesin kendine yakıştırabileceği gömleği tüm mevsimlerde farklı kombinler için tercih edebilirsiniz.

3. Mükemmel bir şıklık ve rahatlığın olmazsa olmazı: Mavi Leo Skinny Jeans

Rahatlık, şıklık, sadelik ve spor giyim sevenleri adeta bir noktada buluşturan kot kumaşlar hayatımızın her alanında kurtarıcı diyebiliriz. Mavi Leo Skinny Jeans Erkek Pantolon da her gardırobun vazgeçilmezi olmaya aday parçalardan biri. Yumuşak dokusu, dar kalıbı ve her vücut tipine rahatlıkla uyum sağlaması sebebiyle erkekler arasında trend olan bu parçaya siz de bir şans tanımalısınız. Ürünü, baskılı tişörtlerle günlük stilinize ekleyebileceğiniz gibi resmi toplantılarda blazer ceket ve gömlek kombinlerini sportifleştirmek için de kullanabilirsiniz. Mavi kalitesi ile uzun yıllar boyunca dolabınızın demirbaşı olacak.

4. Deri şıklığı ve karizmasını şık bir ceketle değerlendirmek ister misiniz?

Sonbahar ve ilkbahar aylarında kullanılmak üzere üretilmiş en güzel ürünlerden biri de hiç şüphesiz deri ceketler. Deri ceketler aynı zamanda her kıyafetle kombinlemesi rahat parçalar. Özellikle açık renkli tişört ve koyu renkli kot pantolonlarla denediğinizde kendinizi stil ikonu gibi hissedebilirsiniz. Sokak stilinin vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday Wish Klein Deri Ceket suni deriden üretiliyor. Ayrıca ürün; fermuarlı yapısı, bisiklet yaka tipi ve dar kalıbıyla şıklık ve sadeliği bir potada eritiyor. Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Wish Klein deri ceketi stilinizin bir parçası yaparak siz de sade ve cool bir tarz yaratabilirsiniz.

5. Kış mevsiminde de şıklığınızı konuşturun

Özellikle kış mevsiminde soğuktan korunayım derken şıklığı ihmal edebiliyoruz. Sizi hem sıcak tutacak hem şıklığınızı konuşturmanızı sağlayacak Leif Nelson Erkek Kazak, bu noktada imdadınıza koşuyor. Örme kazak tutkunuysanız, şıklık ve rahatlıktan hiç ödün vermeden gardırobunuzun eksik parçalarını tamamlamak istiyorsanız Leif Nelson Kazak'a göz atmalısınız. Bordo rengi, şal yakası ve siyah deri detaylarıyla tam bir tasarım harikası olan kazak için sitemizi doğrudan inceleyebilirsiniz. Kazağı keten pantolon ve şişme montla kullanarak çok şık bir kombin yapabilirsiniz.

6. Mont önerisi yapmadan geçmek olmaz

Kış aylarında soğuk hava koşullarından korunmak ve hasta olmadan dönemi atlatabilmek için tercih edilen montların kalitesi son derece büyük. Siz de böyle düşünüyorsanız kalitenin yanı sıra şıklık da vadeden Densmood Erkek Siyah Şişme Mont'a göz atmanızı öneriyoruz. Sokak stilinin vazgeçilmez parçalarından olan bu şişme montta ilk olarak fermuar detayı, dik yakası ve dar kesimi göze çarpıyor. Sıcak tutacak iç astara sahip Densmood Erkek Siyah Şişme Mont, trikodan bilek detayıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Rahat bir kombin için tercih edebileceğiniz mont alternatifini siz de gardırobunuza eklemelisiniz.

7. Hafta sonu rahatlığına şıklık da katmak isteyenlere özel: Koton Eşofman Altı

İş ya da okul stresinden bunaldığında hafta sonunu yalnızca kendine ayırmak isteyenlerden misiniz? Peki, hafta sonunda daha rahat ve sportif olmak için Koton Eşofman Altı'nı incelemek ister misiniz? Spor ayakkabılarınızla muhteşem bir uyum yakalamanıza olanak tanıyacak, rahatlıkla yürüyüş ve spor yapmanıza yardımcı olacak Koton Eşofman Altı'nın %56 pamuk ve %44 polyesterden üretildiğini belirtmekte yarar var. İçinde gün boyu rahat ve huzurlu hissedeceğiniz eşofman altını çamaşır makinesinde doğru sıcaklık ayarında yıkadığınızda uzun süre yeni görünümünü koruyabileceğinizi de ifade edelim. Gardırobun vazgeçilmez parçası olmaya aday bu ürünü her yerde kullanmaya can atacaksınız.

8. Sportif tarzdan vazgeçemeyenler için: Hummel Arus Sweatshirt

Kış aylarında alelacele hazırlanıp çıkmanız gerektiğinde imdadınıza koşacak en etkili parçalar arasında sweatshirtler yer alıyor. Sizi gün boyu rahat hissettirirken aynı zamanda sıcacık tutacak bir üst giyim arayışındaysanız Hummel Arus Sweatshirt sizin için oldukça uygun. Ürün, kapüşonlu tasarımı, lacivert rengi, yüksek oranda pamuk içeriğiyle oldukça kaliteli bir seçenek. Kot pantolonlarla keten pantolonlarla ve hatta deri ceketlerle mükemmel bir uyum sağlıyor. Kış aylarında yapacağınız koşular ve yürüyüşlerde de severek kullanabileceğiniz Hummel Arus Sweatshirt'e mutlaka yakından bakın. Ayrıca siyah, gri, koyu yeşil ve kahverengi renk seçeneklerine de göz atmanızı öneriyoruz.

9. Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden: Avva Kapüşonlu Yelek

Sonbahar ve ilkbahar aylarında hava değişimlerinden korunmanın en iyi yollarından biri şişme yelek giymek. Hem tişört hem kazaklarla tercih edebileceğiniz şişme yeleklerle şık göründüğünüz gibi konforunuzu da artıracaksınız. Göz alıcı tasarımı ve yüksek kalitesi ile Avva Kapüşonlu Yelek sizin için en iyi seçimlerden biri. Suya ve rüzgâra dayanıklı, %100 polyester kumaştan üretilmiş Avva Yelek'in aynı zamanda ısıyı tutan ve nefes alan termal kumaştan üretilmiş olduğunun da altını çizelim. Bahar mevsimlerinde kıyafet kararsızlıklarını ortadan kaldıran bu fonksiyonel yeleği açık hava sporları yaparken de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

10. Hızlıca giyip çıkmak için ideal!

Fermuarlı yapısı, dik yakası ve gri rengiyle tam bir tasarım harikası olan Pinkpum Erkek Hırka, özellikle sonbahar mevsiminden kış mevsimine geçişlerde mont olarak da kullanabilmeniz için oldukça uygun. Kot pantolonlar, desensiz tek renk gömleklerle iyi bir kombin yakalayabileceğiniz Pinkpum Erkek Hırka'yı dolabınızın vazgeçilmez bir parçası yapabilirsiniz. Yüksek kalitesi ve yumuşacık dokuma örgüsüyle son zamanların en iyi parçalarından olan hırkayı hem kendiniz hem sevdikleriniz için tercih edebilirsiniz. Bu joker parçayla çok sayıda kombin yaparak tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.