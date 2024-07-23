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  4. Her evde bulunan gizli tehlike: Klozetten bile daha fazla bakteri barındırıyor! Uzmanlardan 'mikrop yuvası' uyarısı

Her evde bulunan gizli tehlike: Klozetten bile daha fazla bakteri barındırıyor! Uzmanlardan 'mikrop yuvası' uyarısı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.07.2024 14:22
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Yurt genelinde yüksek sıcaklıklar hakimiyetini koruyor. Türkiye'nin en sıcak illerden biri olan Aydın'da etkili olan sıcak hava bölge vatandaşlarının hem yaşam hem de uyku kalitesini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, uyku kalitesi kadar uyku ortamının hijyeninin de önemli olduğuna vurgu yapıyor. Uykuda direkt olarak yastıkla temas edildiğinden özellikle yastık kılıflarının hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor. Yastık kılıflarının klozetten bile daha fazla bakteri barındırabildiği belirtiliyor.

Her evde bulunan gizli tehlike: Klozetten bile daha fazla bakteri barındırıyor! Uzmanlardan 'mikrop yuvası' uyarısı

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Aydın'da günlerdir etkili olan sıcak hava vatandaşların uyku kalitesini de olumsuz etkilerken, uzmanlar uyku kalitesi kadar hijyenik bir ortamda uymanın önemine dikkat çekti. Bu nedenle yastık hijyeninin çok önemli odluğunu kaydeden uzmanlar özellikle daha fazla terlenen yaz aylarında yastık kılıflarının sık sık değiştirilmesini önerdiler. Yastık kılıflarının klozetten bile daha fazla bakteri barındırabildiğini belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yastık hijyenine yazın daha fazla dikkat edilmesini önerdiler.

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EVLERDE GİZLİ TEHLİKELER BULUNUYOR

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Korona virüsün hayatımıza girmesi ile birlikte toplum olarak bakteri ve mikroplara karşı daha duyarlı ve bilinçli hale geldiğimizi ancak halen bazı konularda yeterli bilince sahip olmadığımızı belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı ekipleri, "Günümüzün büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz ve mikrop ve bakteri yönünden dışarıya karşı en güvenli yer olarak bildiğimiz evlerimizde gizli tehlikeler bulunuyor." dedi.

YASTIK KILIFI UYARISI!

uyumak

Yastık kılıflarının tehlikesinden bahseden ekipler, "İstediğiniz kadar temizlik yapsanız da evlerinizdeki bazı eşyaları gereken sürede değiştirmeyip kullanmaya devam ederseniz mikrop ve bakteriler sizinle yaşamaya devam ediyor. Bu tehlikelerden ilki geceleri huzur içerisinde uyuduğumuz yatağımızda yer alıyor. Özellikle yastık kılıfınız; ölü hücreler, yağ, çevreye bağlı kirlilikler, ter ve daha fazlasıyla bakterilerin çoğalması için en uygun zemini hazırlanıyor." ifadelerine yer verdi.

"KLOZETTEN BİLE DAHA KİRLİ"

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Hemen hemen herkesin evinde olan yastık kılıflarının tuvaletlerden bile daha kirli olduğunu söyleyen ekipler, "Öyle ki yastık kılıfınız klozetten bile daha fazla bakteri barındırabiliyor. Bu bakterilerin miktarı elbette yastık kılıfınızı yenisi ile değiştirmeniz ve yastığınızı havalandırma sıklığınıza göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle Aydın gibi sıcak illerde yastık kılıfı hijyenine azami ölçüde dikkat edilmeli" diye konuştular.

DİŞ FIRÇALARINA DA DİKKAT EDİLMELİ

DİŞ MACUNU

Evlerimizde tehlike oluşturacak birçok eşyanın bulunduğunu ve bunların ilk sıralarında yastık ve diş fırçalarının yer aldığını belirten Halk Sağlığı ekipleri "Diş fırçası da herkesin sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini bildiği, ancak süresine uymadığı eşyaların başında yer alıyor. Diş fırçaları da yastık gibi bakteri, mantar, ve mikropların en kolay üreyebildikleri yerlerden biridir" diyerek özellikle yaz mevsiminde sağlık için bazı kişisel ürünlerin hijyenikliğinde azami ölçüde dikkat gerektiğini kaydettiler. (İHA)

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