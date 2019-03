İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her evde huzur istiyoruz, her evde bereket olsun istiyoruz, her evde yaşanabilir bir dostluk istiyoruz. Mahallede, kahvede, caddede, sokakta, fabrikada, parkta insanlar karşılaştığında birbirlerine güler yüzle selam versinler istiyoruz." dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları herkesin bildiğini ancak kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söyledi.

Herkesin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandıklara gidip oy kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, demokrasiye sahip çıkma iradesini hep birlikte göstereceklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Torbalı Belediye Başkan Adayı Ramazan İsmail Uygur'dan, seçildikten sonra herkese eşit davranmasını, asgari ücreti 2 bin 200 lira olarak uygulamasını ve hiçbir belediye çalışanının görevine son vermemesini istedi.

Belediye başkanlarının istihdam oluşturacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Her mahalleye bir kreş yapacaklar. Çalışan kadın varsa çocuğunu güven içinde getirip kreşe bırakmalı." diye konuştu.