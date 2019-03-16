Belediye başkanlarının istihdam oluşturacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Her mahalleye bir kreş yapacaklar. Çalışan kadın varsa çocuğunu güven içinde getirip kreşe bırakmalı." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Torbalı Belediye Başkan Adayı Ramazan İsmail Uygur'dan, seçildikten sonra herkese eşit davranmasını, asgari ücreti 2 bin 200 lira olarak uygulamasını ve hiçbir belediye çalışanının görevine son vermemesini istedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları herkesin bildiğini ancak kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söyledi.

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her evde huzur istiyoruz, her evde bereket olsun istiyoruz, her evde yaşanabilir bir dostluk istiyoruz. Mahallede, kahvede, caddede, sokakta, fabrikada, parkta insanlar karşılaştığında birbirlerine güler yüzle selam versinler istiyoruz." dedi.

- "Sorunları, demokrasilerde güç birliğiyle aşacağız"

Kılıçdaroğlu, ülkeyi yönetenlerin Türkiye'de ne olup bittiğini farkında olmadığını savunarak, şöyle konuştu:

"Biz kavgadan yana değiliz, hiç kimseyi ötekileştirmeyiz. Bizim felsefemizde, bizim inancımızda, bizim yetiştiğimiz kültürde, insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve başımızın üstünde yeri vardır. Hiç kimseyi kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü asla ötekileştirmeyiz. Bütün insanları kucaklarız."

AK Parti'ye 17 yıldır oy verenlerin tekrar düşünmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye yeni bir sürecin içinde, bu süreci hepimiz iyi değerlendirmeliyiz. Sandığa giderken düşünmeliyiz, ne oluyor bu memlekette. Freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz, yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Neyin planı yapıldı, neler yapıldı kimsenin haberi bile yok. Nerede neler yapıldı, kimse bilmiyor." şeklinde konuştu.

"Her evde huzur istiyoruz, her evde bereket olsun istiyoruz, her evde yaşanabilir bir dostluk istiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: