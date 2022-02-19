Her evde var adeta zehir! Ölüm riskini artırıyor

Neredeyse yediğimiz her şeyde değişik miktarlarda tuz bulunur. Sebze, meyve ve et gibi gıdalar doğal olarak az miktarda tuz içerir. Gıdaların üretimi ve saklama aşamalarında da tuz, aroma verici ve koruyucu olarak kullanılır.

GÜNLÜK TUZ TÜKETİMİ NE KADAR OLMALI?

Günlük kullandığımız tuz, %40 oranında sodyum ve %60 oranında klor içeren bir maddedir. Tuz tüketimi değerlendirilirken özellikle tuzun içerisindeki sodyum baz alınır. Vücutta sinir iletimi, kas kasılması ve gevşemesi, su ve elektrolit dengesi gibi konularda az miktarda sodyuma ihtiyaç duyulur. Vücudun ihtiyacından fazla sodyum alınması durumunda bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle vücudun tuz ihtiyacı ve böbreklerin fazla sodyumu filtreleme kapasitesi göz önünde bulundurularak günlük tüketilmesi gereken tuz miktarı hesaplanır.

Yetişkinler için günlük tüketilebilecek maksimum tuz miktarı 6 gramdır. 6 gram tuz yaklaşık 1 çay kaşığına denk gelir. 6 gram tuzun içerisinde yaklaşık 2.4 gram sodyum bulunur. Markette gıda alışverişi yaparken besin değerleri kısmında sodyum değerine bakmak ve günlük sodyum tüketimini kontrol altında tutmak faydalı olacaktır.

ÇOK FAZLA TUZ YERSENİZ NE YAPMALISINIZ?

Vücudunuzun yüksek tuzlu bir yemeği telafi etmesine yardımcı olmanın birçok yolu vardır. İlk olarak, vücudunuzun istenen sodyum-su oranını geri kazanmasına yardımcı olmak için yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun. Meyveler, sebzeler, baklagiller, fındık, tohumlar ve süt ürünleri gibi potasyum açısından zengin yiyecekler yemeyi de deneyebilirsiniz. Sodyum ile birlikte, potasyum vücudumuzun sıvı dengesini korumada önemli bir rol oynayan bir mineraldir. Potasyum bakımından zengin diyetler, sodyum açısından zengin diyetlerin bazı zararlı etkilerine karşı yardımcı olabilir.

Son olarak, diğer öğünlerde tükettiğiniz tuz miktarını azaltmayı deneyebilirsiniz. Yediğiniz tuzun %78-80’inin işlenmiş gıdalardan veya restoran yemeklerinden geldiğini unutmayın. Bu nedenle, daha taze, minimal işlenmiş gıdalar tüketmeye odaklanmak, yediğiniz tuz miktarını azaltmaya çalışmada en iyi seçenektir.

AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN ZARARLARI

Kısa vadede, şişkinliğe, şiddetli susuzluğa ve kan basıncında geçici bir artışa neden olabilir. Şiddetli vakalarda, tedavi edilmezse ölümcül olabilen hipernatremiye de yol açabilir. Uzun vadede, yüksek tuz diyetleri kan basıncında artışa neden olabilir ve mide kanseri, kalp hastalığı ve erken ölüm riskini artırabilir. Bazı insanlar yüksek tuz alımından diğerlerinden daha ciddi şekilde etkilenebilir.

