Her evde var, faydaları saymakla bitmez! Derdinizin dermanı biraz su ve tuz

Tuzlu su ile birçok derdinizi bitirebileceğinizi biliyor musunuz? Faydaları saymakla bitmeyen tuzlu su, tuzun içerisindeki kristaller ve atomlar sayesinde vücuttaki negatif elektriği vücuttan uzaklaştırmaya ve vücudu dinlenmeye yaramaktadır.

Özellikle stresli günlerin ardından 1 litre su içerisine 2 yemek kaşığı tuz koymak ve elleri bu su içerisinde yıkamak tüm o stresin gitmesine ve negatif elektriğin vücuttan atılmasına fayda sağlamaktadır.

TUZLU SUYLA CİLT BAKIMI

Antiseptik özelliğe sahip olan tuzlu su, sivilceler üzerinde oldukça olumlu bir etkiye sahiptir. Bu olumlu etkiyi yaratabilmek için 1 su bardağı doğal içme suyu içerisinde 2 çay kaşığı doğal kaya tuzu veya rafine tuz atmak yeterlidir. Hazırlanan bu su ile yüzü yıkamak, tıpkı yaz aylarında deniz suyunun cilde olan etkisi gibi bir etki yapacak ve düzenli kullanılması durumunda iltihaplı olan sivilceler bile kuruyacak ve ciltten atılacaktır.

YARALARINIZI İYİLEŞTİRİN

Tuzlu su sadece yüz sağlığına değil, ellere ve ayaklara da oldukça fayda sağlamaktadır. Ellerin tuzlu su ile ovalanması hem ellerdeki yaraları iyileştirmeye hem de vücuttaki elektriğin atılmasına sebep olacak, aynı zamanda tırnakların tuzlu su ile silinmesi de tırnak yaralarının iyileşmesini sağlayacaktır.

AYAK SAĞLIĞI İÇİN TUZLU SU

Ayak kokusundan kurtulmak için 15 gün süreyle her akşam ayaklar leğen içerisine konmalı, ayak bileğine kadar su eklenmeli ve ardından 4 yemek kaşığı tuz atılarak ayakların bu suda 30 dakika boyunca durması beklenmelidir. 15 günün ardından 1 hafta ara verilen bu yöntem, 15 gün daha tekrar edildiği takdirde ayak kokusu yapan mantarların ve bakterilerin yok olduğu ve böylece ayak kokusunun kalmadığı gözlemlenecektir.

AĞIZ KOKUSUNU BIÇAK GİBİ KESER

Ağız kokusunu gidermek için de kullanılan tuzlu su doğal gargara görevi görmektedir. 1 su bardağı su içerisine 1 tatlı kaşığı tuzun eklenmesi ve karıştırılmasının ardından gargara yapılıp suyun çıkartılması, kısa sürede ağız kokusunun yok olmasını sağlamaktadır.

BURUN TIKANIKLIĞINI AÇAR

Tuzlu suyun en çok kullanıldığı yerlerden biri de üst solunum yolu rahatsızlıklarından dolayı burnun tıkanması durumudur. Özellikle çocuklara uygulanan ve oldukça fayda sağlayan bu yöntem, 1 çay bardağı kaynamış suyun içerisine 1 çay kaşığı tuz konularak hazırlanmaktadır. Karıştırılarak eritilen tuz, damlalık yardımı ile kişinin burnuna damlatıldığında kısa sürede burundaki tıkanıklığın açılmasına fayda sağlar ve böylece tüm o tıkanıklık hissi ortadan kalkmış olur.

