Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Baklagil familyasından olan şifa dolu çemen otu, yarı kurak alanlarda yetişir. Güney ve Orta Asya’da çemen otunun tohum ve yaprakları tüketilmektedir. Bitkinin yetiştirilmesi ve kullanımı oldukça eski tarihlere dayanır.

İnsan sağlığına baştan aşağı faydası olan çemen otu bronşit, diyabet, sindirim sorunları gibi daha pek çok rahatsızlığın tedavisinde etkilidir. Çemen otu aynı zamanda çemen tozu olarak da bilinir ve acımsı bir tada sahiptir. Hint yemeklerinin vazgeçilmezlerinden olan çemen otu, çok uzun yıllardır alternatif tıpta kullanılmaktadır.

ŞİFA DOLU ÇEMEN OTUNUN FAYDALARI

Mide yanmasına karşı çok etkilidir.

Çemen otu tohumları kabızlığı giderici etkiye sahiptir. İçeriğindeki çözülebilir lif sayesinden bağırsak hareketleri düzenlenir.

Kan basıncının ve kolesterol seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla kalp rahatsızlıkları riskini azaltmada faydalıdır.

İçerisindeki yüksek seviyedeki diosgenin sayesinde anne sütünün artmasını sağlar.

Anne sütünün kalitesini ve içerdiği magnezyum seviyesini de arttırıcı etkiye sahiptir.

Kan şekerini düşürücü etkisi olan çemen otu anti-diyabetik bir özellik taşır. Hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin tedavisine yardımcı olur.

Adet akışını uyaran veya arttıran bir bitkidir. Böylece adet düzenini ve hormonal dengeyi sağlar. Adet dönemindeki krampları azaltır.

İştahı arttırma özelliği vardır ve yemek yeme isteğini arttırır.

Antioksidan özelliği ile vücuttaki toksinlerin atılmasına destek verir.

Oldukça etkili bir balgam sökücü ve öksürük gidericidir.

Kadınların menopoz dönemindeki semptomlarını da azaltır.

Toz halinde kullanılır ise yara ve iltihapların mikrop kapmasına engel olur, yaraların hızla iyileşmelerini sağlar.

Düzenli tüketim sonrasında bağışıklığı arttırır ve kişiye enerji verir.

Hücreleri yenileyerek cildinizi onarır ve cilt hastalıklarının oluşma riskini azaltır.

Kanser hücrelerine karşı mücadele etmeye yardımcı olur.

Kas kütlesini kuvvetlendirir ve kasların direncini arttırır.

Son dönemde zihinsel gücü artırdığı ve zihni geliştirdiği de tespit edilmiştir. Alzheimer ya da unutkanlığı engeller.

Mineral açısından oldukça zengindir. Bu nedenle günlük mineral ihtiyacını kolayca karşılar.

Kansızlığa da fazlası ile iyi geldiği bilinir.

Gargara olarak kullanılır ise ağız kokusunu da önler.

Solunum yolunda hasar yaratan nezle ve benzeri hastalıkların yarattığı tahrişi, giderici etkisi vardır.

Afrodizyak etkisine yol açarak libidoyu artırır.

El ya da ayak terlemelerinin giderilmesine de çare olur.

Büyüme ve gelişme evresinde bulunan çocuklarda boy uzamasına neden olan kemikleri besler.

Çemen otu; baharat, toz, merhem, sabun, çay gibi birçok farklı şekilde kullanılabilir. Östrojen hormonu salgılanmasını oldukça hızlandırdığı için kullanım miktarına dikkat edilmelidir. Ayrıca kanı sulandırdığı için ameliyat öncesinde kullanılması sakıncalıdır. Hamilelik, alerji veya kronik bir rahatsızlık söz konusu ise doktora danışmadan kullanılmamalıdır.



