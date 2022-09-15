Her gamerın ihtiyacı olan teknolojik ürünler

Oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyen gamerların olmazsa olmazları arasında bulunan teknolojik ürünler, konfor ve başarı odaklı bir oyun süreci yaşanmasını sağlıyor. Teknolojik oyuncu ürünleri denildiği zaman mouse, klavye, gamepad, notebook soğutucu, taşınabilir SSD, RGB mouse pad ve oyuncu kulaklıkları öne çıkıyor. Hazırsanız bu ürünleri keşfedelim!

1. Kullanıcı dostu özellikleriyle: Classone RGB10 Q Gaming Klavye

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En kaliteli oyuncu klavyesini satın almak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken Classone RGB10 Q Gaming Klavye, akıllı kısayol tuşları sayesinde fonksiyonel kullanım sunuyor. Kompakt tasarımı ile oyuncu masalarında çok az alan kaplayan model, ince yapısı sayesinde çantalara da kolayca sığıp taşınabiliyor. RGB aydınlatmasıyla dikkatleri üzerine toplayan model, sekiz farklı ışık efekti sunuyor. Ayrıca altı kademeli parlaklık seçeneği sayesinde oyuncuların kendi tarzlarına uygun aydınlatmayı ayarlamasına yardımcı oluyor. 1.5 m kablo uzunluğu ise modeli konumlandırırken önemli bir avantaj sağlıyor. Sağlam metal gövdesiyle dikkat çeken klavye, birinci sınıf tuş hissiyle oyuncuların kalbini kazanıyor.

2. Muhteşem ses kalitesiyle: SteelSeries Arctis 1 Wireless PS Edition Oyuncu Kulaklık

Gamerların oyunlardaki her sesi net ve detaylı bir şekilde duyabilmeleri, oyunlarda başarıya en kısa yoldan ulaşmalarını sağlıyor. En iyi oyuncu kulaklıkları arasında yer alan SteelSeries Arctis 1 Wireless PS Edition Oyuncu Kulaklık, sade ve şık tasarımıyla oyuncuların beğenisini kazanıyor. Modelin en önemli özelliği, çıkarılıp takılabilen mikrofona sahip olması. Böylece ihtiyaç duyulmayan zamanlarda mikrofon kolayca çıkartılabiliyor. Discord sertifikalı mikrofonu sayesinde etkili bir iletişim imkânı yaratan model, sesin temiz ve en doğal şekilde duyulmasını sağlıyor. Böylece oyuncular arasında sağlam bir iletişim ağı kurularak oyunlarda daha koordineli hamleler yapılabiliyor.

3. Isınma derdine son: Frisby Gp5 E-sport Desing Notebook Soğutucu

Laptop ile oyu oynayanların en büyük problemi olarak bilinen ısınma, performans düşüşlerine sebep oluyor ve oyun keyfini olumsuz etkiliyor. Frisby Gp5 E-sport Desing Notebook Soğutucu, beş adet güçlü ve etkili fanıyla uzun süreli serinlik sağlıyor. Delikli çerçeve tasarımı sayesinde yüksek hızlı bir hava akımı elde ediliyor. Modelin en önemli özelliği, gürültü yaratmadan son derece sessiz bir şekilde çalışabilmesi. Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde masa, yatak ve dizüstünde konumlandırılarak kullanılabiliyor. Kaymaz tabanları ile her zemine kolayca uyum sağlıyor. Üç farklı yükseklik ayarı sunması da cabası!

4. Yeni tarzları keşfedin: Logitech F310 Kablolu Gamepad

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Mouse ve klavye aracılığıyla oyun oynamaktan sıkılan, yeni teknolojileri keşfetmek isteyenlere gamepad tavsiyesi yapılıyor. Logitech markasının imzasını taşıyan Logitech F310 Kablolu Gamepad, en iyi gamepad modelleri arasında zirvede yer alıyor. Sol kısımda özel dört düğmeli D yüzey kullanan model, yumuşak ve oynar yapısı sayesinde tuşlara daha rahat basılmasını sağlıyor. Böylece oyunlar çok daha keyifli bir şekilde oynanıyor. Geniş kullanım çeşitliliği sunan model, akıllı televizyonlara takılarak da oyun oynanmasına imkân tanıyor. Yazılım desteği sayesinde oyuncu dostu özelleştirmelerin yapılmasına yardımcı oluyor.

5. Oyuncuların olmazsa olmazı: Logitech G G300S Optik Kablolu Oyuncu Mouse

"En iyi oyuncu mouse modeli hangisi?" sorusunu soranların karşısına çıkan Logitech G G300S Optik Kablolu Oyuncu Mouse, birbirinden başarılı özellikleri sayesinde oyunculara kolaylık sağlıyor. 2500 DPI hassaslığa kadar hız seçeneği sunan model, dokuz farklı ayarlanabilir tuş seçeneğiyle oyuncuların takdirini kazanıyor. Modelin en önemli özelliği hem sağ el hem sol el kullanımına uygun olarak tasarlanması. Yedi farklı aydınlatma rengi sunarak oyunculara en sevdiği rengi seçme imkânı tanıyor. Düşük sürtünmeli ayak sistemi sayesinde neredeyse her zemin tipi üzerinde kullanılabiliyor.

6. RGB aydınlatmalı ve kullanışlı: SteelSeries Qck Medium Prism Gaming Mouse Pad

Sıradan mouse padlerden sıkılan ve RGB aydınlatmalı bir mouse pad arayanların radarına hızlıca giriş yapan SteelSeries Qck Medium Prism Gaming Mouse Pad, oyunculara muhteşem bir hareket alanı sağlıyor. Özel olarak geliştirilmiş yüksek kaliteli yüzey kumaşı hem optik hem lazer sensörlü mouse modelleriyle uyum içerisinde kullanılabiliyor. Kaymaz kauçuk tabanı sayesinde zemin üzerinde sağlam duruyor ve kayma yaşatmıyor. Özel yazılımı ile RGB aydınlatmanın renk ve efektlerinin kolayca belirlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca mesaj ve bildirim gibi etkileşimlerde ışıklı tepki vererek kullanıcılarını bilgilendiriyor.

7. Oyunlarınız her zaman güvende: Sandisk Portable 480 GB Sdssde30-480g-g25 Taşınabilir Ssd Disk

Sürekli seyahat eden ve bilgisayarını yanında taşıyamayanların mutlaka göz atması gereken Sandisk Portable 480 GB Sdssde30-480g-g25 Taşınabilir Ssd Disk, en sevilen oyunların yedeklenip kolaylıkla taşınmasını sağlıyor. 480 GB depolama alanıyla birçok oyunu hafızasına kaydedebiliyor. Tak ve çalıştır özelliği sayesinde bağlantı kurulan her bilgisayarda oyunların gözükmesini sağlıyor. Yüksek okuma hızı sayesinde dosya aktarımlarında da gözle görülür bir fark yaratıyor. Kenar kısımda yer alan küçük taşıma halkası, ürünün çanta ve kemerlere kolayca takılmasını sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, 2 metreye kadar yükseklikten düşme koruması sunması. Böylece SSD her zaman güvenle taşınabiliyor.