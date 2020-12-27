HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Her gece eve giderken gül götürdüğü eşi ile aynı gün korona virüse yenildi

Her gece eve giderken gül götürdüğü eşi ile aynı gün korona virüse yenildi

27.12.2020 17:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 saat arayla korona virüse yenilen 57 yıllık evli çift, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 saat arayla korona virüse yenilen 57 yıllık evli çift, son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Necmettin Cirit’in her gece eve giderken eşi Birsen Cirit’e gül aldığı öğrenildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Necmettin Cirit ve 71 yaşındaki Birsen Cirit çifti, bir süre önce yakalandıkları korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tedavi süreçleri devam eden çiftten Necmettin Cirit ve 5 saat sonrasında ise eşi Birsen Cirit hayatını kaybetti. Bir günde iki acı haberi alan çiftin yakınları üzüntüye boğuldu. Necmettin ve Birsen Cirit, Sakarya’nın Akyazı ilçesi Küçücek Merkez Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Çiftin ölümü ile büyük hüzün yaşayan yakınları, Necmettin Cirit’in her gece eve giderken eşi Birsen Cirit’e gül aldığını söyledi.

“57 yıllık mutlu oldukları evliliklerinde burada da ayrılmadılar”
Annesi ve babasını aynı gün içerisinde kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyleyen Cirit çiftinin oğlu Osman Cirit, “Korona virüs illetine yakalandıktan sonra aynı ambulansla birlikte hastaneye gittiler. Aynı odada tedaviye alındılar. Babam negatif, babam pozitifti. Ayırmak istediler. Bizim isteğimiz doğrultusunda yine bir araya getirdik. Yine aynı gün yoğum bakıma alındılar. Vefatları da aynı gün oldu. Sonra acı haberleri geldi. 57 yıllık mutlu oldukları evliliklerinde burada da ayrılmadılar” dedi.

“Her gece yengeme kırmızı bir gülle gelirmiş”
Cirit çiftinin birbirini çok sevdiğini söyleyen aile yakınları İsmail Berberoğlu ise, “Amcam fabrikada çalıştığı yıllar içerisinde her gece yengeme kırmızı bir gülle gelirmiş. Ne kadar romantik adammışsın diye amcama sordum. Yengem de o gün, ‘Allah inşallah bizi ayırmaz. Önceki gün o, sonraki gün de ben mezara girerim’ dedi. Amcamı defnettik, mezarlıktan çıkarken yengemin ölüm haberini aldık” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşan karga Şakir, olay oldu!Konuşan karga Şakir, olay oldu!
Nedeni henüz belli değilNedeni henüz belli değil
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi

Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

Çanakkale'de çay ile denizin birleştiği noktada balık ölümleri

Nedeni henüz belli değil

Kastamonu'dan güzel haber: Vakalar yüzde 70 azaldı

Kastamonu'dan güzel haber: Vakalar yüzde 70 azaldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Rektörü duyurdu

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ'daki depreme ilişkin kritik açıklama

Kandilli'den Elazığ'daki depreme ilişkin kritik uyarı

Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdı

Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.