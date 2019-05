Her gece sokak hayvanlarını besliyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Fırat Sert (40), 8 yıldan beri her gece sokakta yaşayan sokak hayvanlarının karınlarını doyuruyor. Can dostlarını çocuğundan ayırt etmediğini belirten Sert, "Babalarına koşarcasına bana koşuyorlar. Onlar aç yatarken, ben asla tok uyuyamam" dedi.

Reklam ajansında çalışan evli ve 1 çocuk babası Fırat Sert, sokak hayvanlarına hem anne hem baba oldu. İş yaptığı firmaların bazılarına barter usulü para yerine mama aldıran reklamcı Sert, ayrıca sosyal medya üzerinden hayvanseverden mama desteği sağlayarak can dostlarının aç kalmaması için çalışıyor. Gündüz işini yapan, gece ise herkes uyurken caddelerde sokak hayvanlarını doyuran Sert, takdir topluyor. İlçe merkezindeki yaklaşık 600 kedi ve köpeği her gün doyuran Fırat Sert, yaklaşık 8 yıldan beri her gece saat 04.00 ila 08.00 arasında yaklaşık 4 saate yakın zamanını sokak hayvanlarını doyurarak geçirdiğini belirtti.

'ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM'

Her gece 6 çuvalda toplam 90 kilo mama dağıttığını söyleyen Sert, "Mamanın dışında yaralı olan kedi ve köpeklerin de küçük çaplı tedavilerini yapıyorum. Bunun yanında tüm hayvanların bit, pire ve farklı hastalıklara yakalanmaması için gerekli ilaçlamayı da insanlara geçmeyecek şekilde yapıyorum. Mamaların çoğunluğunu kendi imkanlarımla temin ediyorum. Bunun yanında sosyal medya üzerinde de çok sayıda hayvansever arkadaşım var. Onların da bana büyük katkıları oluyor. Hiç bulamazsak, otomobilimdeki teyibimi veya telefonumu satar yine onları aç bırakmam" dedi. Sokaktaki tüm hayvanları kendi çocuğu gibi sevdiğini ifade eden Sert, "Ben bir babayım. Çocuğum var. Benim çocuğum da sokak hayvanları ile büyüyor. Onları, kendi çocuğumdan ayırt etmiyorum. Babalarına koşarmış gibi beni gördükleri zaman koşarak geliyorlar. Onların çocuklardan ve bebeklerden hiçbir farkı yok" dedi.