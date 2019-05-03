Her gece yatağına hayalet girdiğini söylüyordu! Bu görüntüleri izleyince şoke oldu

The Sun'ın haberine göre, her gece uyurken odasında tanımlayamadığı bir şeyin dolaştığını hisseden adam, bu iddiasını kanıtlayabilmek için odasına kamera koymaya karar verdi. Görüntülerde, yatağa giren bir silüetin çarşafları çekiştirip havaya kaldırdığı görülüyor.

Hayaleti kameraya aldı

Bir kullanıcı, sanal alemde büyük yankı uyandıran bu görüntüler için, 'Defalarca izledim ve bunun nasıl tasarlanabileceğini anlayamadım. Nevresimin hareket edişi ve o şeyin/kişinin kayboluşu... Çok ürkütücü' yorumunu yaptı.

Yatağına hayalet girdiği iddia edilen adamın kızı ise gördükleri karşısında korkuya kapıldı ve bu görüntüleri internet kullanıcılarıyla paylaştı.

Görüntüleri izledikten sonra çılgına döndüğünü söyleyen genç kadın, söz konusu video için 'Babam nevresimlerini birinin dağıttığı ve yatağında birinin oturduğu hissine kapılıyordu. Bu nedenle odasına kamera kurdu. Görüntüleri izleyince ben de çılgına döndüm. Kalkan nevresime ve yanından çıkıp giden şeye bakın. Sanki ince havada kayboluyor gibi değil mi?' açıklamasını yaptı.