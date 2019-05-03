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Her gece yatağına hayalet girdiğini söylüyordu! Bu görüntüleri izleyince şoke oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Evinde uyurken her gece yatağına bir hayaletin oturduğunu söyleyen adam, odasına gizli kamera yerleştirdi. Gece olanları anlayabilmek için sabah kalkar kalmaz görüntüleri izleyen adam gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

The Sun'ın haberine göre, her gece uyurken odasında tanımlayamadığı bir şeyin dolaştığını hisseden adam, bu iddiasını kanıtlayabilmek için odasına kamera koymaya karar verdi. Görüntülerde, yatağa giren bir silüetin çarşafları çekiştirip havaya kaldırdığı görülüyor.

Hayaleti kameraya aldı

Bir kullanıcı, sanal alemde büyük yankı uyandıran bu görüntüler için, 'Defalarca izledim ve bunun nasıl tasarlanabileceğini anlayamadım. Nevresimin hareket edişi ve o şeyin/kişinin kayboluşu... Çok ürkütücü' yorumunu yaptı.
Yatağına hayalet girdiği iddia edilen adamın kızı ise gördükleri karşısında korkuya kapıldı ve bu görüntüleri internet kullanıcılarıyla paylaştı.
Görüntüleri izledikten sonra çılgına döndüğünü söyleyen genç kadın, söz konusu video için 'Babam nevresimlerini birinin dağıttığı ve yatağında birinin oturduğu hissine kapılıyordu. Bu nedenle odasına kamera kurdu. Görüntüleri izleyince ben de çılgına döndüm. Kalkan nevresime ve yanından çıkıp giden şeye bakın. Sanki ince havada kayboluyor gibi değil mi?' açıklamasını yaptı.
Bir diğer kullanıcı ise görüntülerde ürkünç herhangi bir detay olmadığını söyleyerek, 'Yalnızca kolunu kıpırdatıyor ve örtüyü itekliyor. Ben hayaletlere inanırım ama burada herhangi bir hayalet durumu göremiyorum' diyerek, videodaki çarşaf hareketlerinde abartılacak bir şey olmadığını söyledi. Yine başka bir kullanıcı, 'Evet kesinlikle yatakta yuvarlanan baba bu. Hareket ederken örtüyü kolundan çekiyor. Bu nedenle de kolu kafa sanılıyor ve ortadan kayboluyormuş gibi görünüyor' dedi.
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Anahtar Kelimeler:
hayalet Gizli Kamera

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hani ben bişe göremedimm
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