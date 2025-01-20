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Her geçen gün artıyor: Gençlerde ‘cep boyun hastalığı' tehlikesi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.01.2025 10:59
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Günümüz dijital dünyasında akıllı telefonlar gençlerin günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelirken, gençlerde ‘cep boyun hastalığı' tehlikesi her geçen gün artıyor.

Her geçen gün artıyor: Gençlerde ‘cep boyun hastalığı' tehlikesi!

Özellikle gençlerde uzun süreli akıllı telefon kullanımı zamanla duruş bozukluklarına neden oluyor. Telefonun göz hizasında kullanılması gerektiğini belirten özel bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akkoyun Sert, aksi taktirde 'text neck' denilen cep boynu sorunu ile gençlerin karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

“GENÇLERDE OMURGA PROBLEMLERİNE SEBEP OLABİLİYOR”

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Gençlerde en büyük sorununun 'text neck' olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akkoyun Sert, “Şu an günümüzde gençlerdeki en büyük sorunlardan bir tanesi text neck dediğimiz bir boyun problemi var. Bu durum gençlerin cep telefonu kullanımı nedeniyle başlarının öne doğru hareketidir. Bu hareket ise gençlerde omurga problemlerine sebep olabiliyor.

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Omurgalarında postür bozuklukları olabiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi kambur duruş. Ebeveynlerin çok şikayet ettiği ve dik dur dediği sorun. Kambur durduktan sonra da baş öne doğru geliyor. Bunun en önemli sebebi gençlerde akıllı telefon kullanımı. Şu anda tıpta cep boynu dediğimiz bir sorundan bahsediyorlar. Bu da birçok probleme sebep olabiliyor.

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Aşırı yorgunluk, ağrı, hareketlerde kısıtlama, omurgada pozisyonel bozukluklar, kambur duruş, omuzların aşırı derecede öne doğru gidişi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Gençlerde ders çalışırken bile aşırı derece ağrılardan ve aşırı derece yorgunluklardan bahsedebiliyorlar” dedi.

DİJİTAL DETOKS YAPIN

Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için gençlere dijital detoksu önerdikleri söyleyen Özlem Akkoyun Sert, “Bu sorunlardan kaçmak için birazcık dijital detoksu öneriyoruz. Bunu dediğimiz zaman ise gençler ‘biz bunu bırakıyoruz' gibi şeyler söyleyebiliyorlar.

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Bizler egzersiz yapabiliriz belirli aralıklarla, günde iki üç kez aynı pozisyonda olduğumuz zaman egzersiz ekleyebiliriz. Çok basit bir olay var, telefonu aşağıda değil de göz hizasında tutmamız bizim boynumuzun ve başımızın aşırı derecede öne doğru gitmesine engel olabilir.

Telefonu tek el yerine çift elle tutmak ya da masaya koymak yani önemli olan cep telefonunun göz hizamızda olması bile cep boynu dediğimiz olayı ortadan kaldırabilir” şeklinde konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
boyun ağrısı
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