Her göğüs ağrısı kalpten değil

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ayşe Yıldırım, çocuklardaki göğüs ağrılarının çok azının nedeninin kalp hastalıkları olduğunu belirterek, "Çocuğun ağrısı şiddetli, ateşi ve terlemesi var, nabzı hızlanmış, halsiz ve nefes almakta güçlük çekiyorsa aile bir an önce doktora başvurmalı. Bir, iki saniye gibi çok kısa süren ve iğne batar gibi tarif edilen ağrılar sıklıkla önemsizdir. Ailenin endişe etmesine gerek yoktur." dedi. Doç. Dr. Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göğüs ağrısının, göğüs duvarını oluşturan deri, kas ve iskelet sistemi, akciğer, kalp ve mide hastalıkları gibi çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabildiğini söyledi. Bazen bu durumun psikojenik de olabileceğine işaret eden Yıldırım, tekrarlayan ve nedeni açıklanamayan ağrıların çocukluk cağında sıkça görüldüğünü söyledi. Yıldırım, her yıl çok sayıda çocuğun göğüs ağrısı nedeniyle acillere başvurduğu bilgisini vererek, şunları söyledi:

"Çocuklardaki göğüs ağrılarında, genellikle belli bir neden bulunamaz, ağrı uzun sürer ve tekrarlayıcı özellik taşır. Aileler kalp hastalıklarından endişelenirler ve bu nedenle doktora başvururlar.

Göğüs duvarını oluşturan dokulardaki enfeksiyonlar, şiddetli ağrıya neden olur. Göğüs travmaları sonucunda yumuşak doku zedelenmeleri, kosta kırıkları görülebilir. Ağırlık kaldırma çalışmaları (halter), aşırı egzersiz, uygunsuz oturma pozisyonları kasların gerilmesine ve ağrılara neden olabilir. Akciğer hastalıkları, diğer bir göğüs ağrısı nedenidir. Ağrıya ateş ve öksürük eşlik eder, ağrı derin nefes almakla artar. Mide sorunlarına bağlı gelişen ağrılar ise yemeklerden sonra ortaya çıkar yanma tarzında olur ve göğüs altından başlar ve boyna uzanır. Psikojenik kökenli göğüs ağrıları her yaş grubunda olabilir. Ergenlik dönemindeki kız çocuklarında ise sıklığı daha fazladır." - "Psikojenik ağrı belirsizdir ve iyi tarif edilemez" Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Yıldırım, psikojenik kökenli ağrının nedeninin, stres, depresyon ya da anksiyete olabileceğine işaret etti.

"Stres ilişkili ağrılarda çocuklar sıklıkla ağrının kaynağını söyler (sınavlar, ödevler gibi). Psikojenik ağrı belirsizdir ve iyi tarif edilemez." diyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Çocuk hastalarda kalp kökenli göğüs ağrısı erişkinlere göre çok daha az görülür. Nedenler arasında, kalp zarı ve kası enfeksiyonları, miyokard infarktüsü, aritmiler ve doğumsal kalp hastalıkları sayılabilir. Göğüs ortasında şiddetli bir ağrı şeklinde hissedilir, kola yayılım gösterebilir. Kalp zarı enfeksiyonlarında, oturma ve öne doğru eğilmekle ağrının şiddeti azalır. Kalp zarı ve kası enfeksiyonlarında halsizlik, ateş, öksürük ve zor nefes alma gibi yakınmalar genellikle görülür. Ağrıya bayılma ve çarpıntı eşlik ediyorsa, bilinen kalp hastalığı ya da ailede erken yaşta (40 yaş altı) ani ölüm öyküsü varsa, ağrı nedeninin kalp kökenli olma ihtimali yüksektir." Yıldırım, ağrıların deri ve iç organlara bağlı olmak üzere iki şekilde hissedilebileceğini ifade ederek, derinin iç organların aksine ağrı yönünden zengin bir yapıya sahip olduğunu, bu nedenle deriye bağlı oluşan ağrıların keskin ve yanıcı özelik taşıdığını anlattı.