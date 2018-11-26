HABER

Her gören maket sanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 08:06 | Son Güncelleme

Takı tasarımcısı Servet Küçükdemirci, tarihi eserleri hiçbir makine kullanmadan yüzüklere işliyor. 1980 yılında mesleğine çırak olarak başlayan Küçükdemirci, müşterilerinin talepleri doğrultusunda özel tasarımlarını üretiyor.

Konya'da, takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, Bursa Ulu Cami, Ayasofya ve Taç Mahal gibi tarihi eserleri yüzüklere sığdırıyor. Hiçbir makine kullanmadan tamamen el emeğiyle eserleri yüzüklere nakşettiğini belirten Küçükdemirel, "Bu yüzükler, tasarımından yapımına kadar tamamen kendi eserim. Görenler 'bunları yüzüğün içine nasıl sığdırdın' diyerek hayrete düşüyor" dedi.

Tarihi yapıları yüzüklere sığdırıyor

1980 yılında mesleğe çırak olarak başlayan Servet Küçükdemirel, daha sonra Konya ve İç Anadolu Bölgesi'nde birçok kuyumcuya özel tasarımlı yüzükler yaptı.
Şimdi müşterinin talepleri doğrultusunda ve kendisinin özel tasarımlı yüzüklerini üreten Küçükdemirel, şunları söyledi:
"Bu işe çıraklıktan girdim ve 38 yıldır bu işi yapıyorum. Konya'nın ve İç Anadolu'daki birçok kuyumcunun özel işlerini yapıyordum. Baktım ikisi birlikte yürümüyor. 21 yıldır kişiye özel tasarımlar yapmaya başladım. Birçok ünlünün, sanatçının, siyasetçinin işini yapıyorum. Aklınıza gelebilen tüm eserleri yapabiliyorum. Müşteri Ayasofya'yı istiyor ya da Sultan Ahmet Camii'ni istiyor, bizde onları yapıyoruz. Kişi ne isterse onu yapıyoruz. Bunun bir maddesi yok. Tamamen elde yapılan bir şey. Çok ayrıntılı ya da detaylı yapılamıyor bunlar. Taktir edersiniz ki tüm detayını işleyemeyiz. Ama istediğimiz yeri rahatlıkla işleyebiliriz."

İlk başta maket sanıyorlar

İlk başta maket sanıyorlar
Yüzükleri görenlerin ilk başta maket sandıklarını belirten Küçükdemirel, "Bugüne kadar Mevlana Türbesi, Bursa Ulu Camii, Bursa Yeşil Türbe, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Taç Mahal gibi ürünleri işledik. Yüzükleri görenler önce maket olduğunu sanıyorlar. Onlara sistemi anlatınca inanılmaz derecede hayrete düşüyorlar. Gerçekten zor bir iş ve makine değmeden yapılıyor. Çok sert bir taşı, oyarak işliyoruz" diye konuştu.
Küçükdemirel, tasarımı çizdikten sonra 1 hafta içinde bitirebildiğini de sözlerine ekledi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya takı tasarımı

En Çok Okunan Haberler

Dur ihtarına uymayan araç polislere çarptı: 1 polis şehit!

Dur ihtarına uymayan araç polislere çarptı: 1 polis şehit!

Ukrayna'dan Rusya'ya flaş misilleme! Bombardımana tuttular

Ukrayna'dan Rusya'ya flaş misilleme! Bombardımana tuttular

Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Putin'in sözcüsünün kızı Paris eylemlerinde

Putin'in sözcüsünün kızı Paris eylemlerinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı

Şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Danıştay'dan Hasankeyf kararı! İhale iptal edildi

Danıştay'dan Hasankeyf kararı! İhale iptal edildi

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.