Her gören maket sanıyor

Konya'da, takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, Bursa Ulu Cami, Ayasofya ve Taç Mahal gibi tarihi eserleri yüzüklere sığdırıyor. Hiçbir makine kullanmadan tamamen el emeğiyle eserleri yüzüklere nakşettiğini belirten Küçükdemirel, "Bu yüzükler, tasarımından yapımına kadar tamamen kendi eserim. Görenler 'bunları yüzüğün içine nasıl sığdırdın' diyerek hayrete düşüyor" dedi.

"Bu işe çıraklıktan girdim ve 38 yıldır bu işi yapıyorum. Konya'nın ve İç Anadolu'daki birçok kuyumcunun özel işlerini yapıyordum. Baktım ikisi birlikte yürümüyor. 21 yıldır kişiye özel tasarımlar yapmaya başladım. Birçok ünlünün, sanatçının, siyasetçinin işini yapıyorum. Aklınıza gelebilen tüm eserleri yapabiliyorum. Müşteri Ayasofya'yı istiyor ya da Sultan Ahmet Camii'ni istiyor, bizde onları yapıyoruz. Kişi ne isterse onu yapıyoruz. Bunun bir maddesi yok. Tamamen elde yapılan bir şey. Çok ayrıntılı ya da detaylı yapılamıyor bunlar. Taktir edersiniz ki tüm detayını işleyemeyiz. Ama istediğimiz yeri rahatlıkla işleyebiliriz."