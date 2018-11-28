"Her görevin nöbet değişimi vardır"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, her görevin nöbet değişimi olduğunu belirterek, "İnsan bu şerefli vazifeleri ifa ettikten sonra gün gelir bayrağı devreder. Partimizden çok kıymetli bir arkadaşımız Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. 31 Mart'a kadar bir ve beraber omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Gümrükçüoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 2018 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, belediyecilerin halka hizmet için gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti.

Şehirleri daha yaşanabilir hale getirmenin gayretinde olduklarını aktaran Gümrükçüoğlu, "O bakımdan gerçekten bu işin partisi yoktur. Şu veya bu partiden veyahut bağımsız olarak seçilebiliriz ama ondan sonra hep kol kola omuz omuzayız. Bir vidanjör lazım olduğunda bile birbirimizi ararız, birbirimize destek oluruz. Ben bunu belediyecilikte yaşadım ve gördüm. Dolayısıyla da Türkiye'deki tüm belediyecilere minnettarım." diye konuştu.