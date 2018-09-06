HABER

Her gün tane yiyene 300 dolar verecekler!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.09.2018 08:05 | Son Güncelleme

Eğer avokadoyu seviyorsanız ve ekstra paraya ihtiyacınız varsa bu araştırma tam size göre!

California, Loma Linda, Penn State ve Tufts Üniversitelerindeki araştırmacılar 6 ay boyunca her gün avokado yemeniz için size para veriyor.

Her gün 1 avokado yiyene 300 dolar verecekler!

1 / 7

Gerçek olamayacak kadar güzel görünse de aslında hepsi bilimsel bir araştırma için.
2 / 7

CNN'de yer alan habere göre Loma Linda Üniversitesi, avokadonun kilo verme ile ilişkisini çözmek için 1000 gönüllü arıyor.
3 / 7

Loma Linda'daki araştırmacılar, avokadonun yardımcı olabilecek kalp dostu bir meyve olduğunu belirtse de aslında bu meyvenin göründüğü kadar sağlıklı olmadığına dair bazı endişeleri var.
4 / 7

Loma Linda'da yapılan açıklamada avokadolar tüm meyveler içinde en yüksek oranına sahip. Bu yüzden avokadonun göbek yağlarını eritebileceğini düşünmek biraz mantıksız" dendi.
5 / 7

Her bir üniversite araştırma süresince her gün avokado yiyecek 250 kişi arıyor.
6 / 7

Eğer siz de 25 yaşın üzerindeyseniz ve bel kalınlığınız 88 ile 101 cm arasındaysa gönüllü olabilirsiniz. Hamileler ve hamile kalmayı planlayanlar ise seçilemiyor.
7 / 7

Eğer gönüllü olursanız araştırmanın sonunda alacağınız ücret ise 300 dolar.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avokado araştırma zayıflama

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da ticaretin kalbi: Uzun Çarşı

Hatay'da ticaretin kalbi: Uzun Çarşı

Vahşi yaşamda çekilmiş en iyi kareler

Vahşi yaşamda çekilmiş en iyi kareler

Şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler geceyi aydınlattı

Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü

Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü

Türkiye'nin '50 Güçlü Kadın' CEO’su belli oldu! İşte o liste

Türkiye'nin '50 Güçlü Kadın' CEO’su belli oldu! İşte o liste

Türkler en çok bu ülkelere göç etti

Türkler en çok bu ülkelere göç etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.