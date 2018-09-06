Her gün tane yiyene 300 dolar verecekler!

California, Loma Linda, Penn State ve Tufts Üniversitelerindeki araştırmacılar 6 ay boyunca her gün avokado yemeniz için size para veriyor.

Her gün 1 avokado yiyene 300 dolar verecekler!

1 / 7 Gerçek olamayacak kadar güzel görünse de aslında hepsi bilimsel bir araştırma için.

2 / 7 CNN'de yer alan habere göre Loma Linda Üniversitesi, avokadonun kilo verme ile ilişkisini çözmek için 1000 gönüllü arıyor.

3 / 7 Loma Linda'daki araştırmacılar, avokadonun yardımcı olabilecek kalp dostu bir meyve olduğunu belirtse de aslında bu meyvenin göründüğü kadar sağlıklı olmadığına dair bazı endişeleri var.

4 / 7 Loma Linda'da yapılan açıklamada avokadolar tüm meyveler içinde en yüksek oranına sahip. Bu yüzden avokadonun göbek yağlarını eritebileceğini düşünmek biraz mantıksız" dendi.

5 / 7 Her bir üniversite araştırma süresince her gün avokado yiyecek 250 kişi arıyor.

6 / 7 Eğer siz de 25 yaşın üzerindeyseniz ve bel kalınlığınız 88 ile 101 cm arasındaysa gönüllü olabilirsiniz. Hamileler ve hamile kalmayı planlayanlar ise seçilemiyor.