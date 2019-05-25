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Her gün 10 kilometre yürümekten bıkan çaycıdan ilginç yöntem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Bursa’da 15 yıldır çay ocağı işleten Vedat Güngör, her gün 10 kilometre yürümekten bıkınca elektrikli kaykayla servis yapmaya başladı.Çalıştığı fabrikada 15 yıl önce işten çıkartılınca kendine çay ocağı açan Vedat Güngör (52), her gün 10 kilometre yürüyerek müşterilerine çay servisi yapıyordu.

Bursa’da 15 yıldır çay ocağı işleten Vedat Güngör, her gün 10 kilometre yürümekten bıkınca elektrikli kaykayla servis yapmaya başladı.
Çalıştığı fabrikada 15 yıl önce işten çıkartılınca kendine çay ocağı açan Vedat Güngör (52), her gün 10 kilometre yürüyerek müşterilerine çay servisi yapıyordu. Yaşının ilerlemesiyle her gün 10 kilometrelik tempoyu kaldıramayan işletmeci, tam işi bırakmayı düşünürken bir müşterisinde gördüğü elektrikli kaykayı kullanmaya karar verdi. Kendine hemen bir elektrikli kaykay alan Güngör, hiç yürümeden iki teker üzerinde müşterilerine çay servisi yapıyor. İlk başlarda bu duruma şaşıran müşteriler ise, artık çay ve kahveleri çabuk getirmesinden dolayı memnun olduklarını dile getiriyorlar.
İlk başlarda elektrikli kaykayı kullanmakta zorlandığını, 2 günde iyice öğrendiğini belirten Vedat Güngör, “15 yıldır çay ocağı işletiyorum. Her gün müşterilere çay ve kahve götürmek için 10 kilometre yol yürüyordum. 15 yılın sonunda bacaklarımda rahatsızlık oluştu, yürümekte zorlanmaya başladım. Tam mesleği artık yapamacağım diye düşünürken müşterimin birinde gördüğüm elektrikli kaykay sayesinde mesleğimi daha hızlı ve hiç yürümeden yapmaktayım. Çayları bu alet sayesinde daha hızlı ve soğumadan müşterilerime servis ediyorum. Onlar da çay ve kahveleri sıcak olduğu için çok memnunlar” dedi.

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