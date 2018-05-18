Her gün 10 milyon aktif kullanıcı oynuyor!

Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds, mobil versiyonunu 19 Mart 2018'de yayınlamıştı. Aradan bir hafta geçmeden 100'den fazla ülkede en çok indirilen oyunlar listesine girdi. Günümüzde ise günde 10 milyon aktif kullanıcıya ulaşıyor. Üstelik bu rakamın içine Çin dahil değil.
PUBG yetkilileri," PUBG Mobil geliştirme ekibi, orijinal PlayerUnknown'ın Battlegrounds PC versiyonunun heyecanını, kullanıcı arayüzünü optimize ederek mobil oyuncuların istedikleri gibi oynayabilmelerine odaklanıyor."
Son olarak, oyunun en yeni güncellemesi ile, Miramar'ın çöl haritası oyunculara sunuldu. Beraberinde yeni silah, araba ve ekipanlar da oyuna dahil edildi.
Oyuna dair bazı istatistikler şöyle,
Oyuncular oyun içinde toplam 6 milyar kilometrenin üzerinde koşuyor.
Oyuncular oyunda, ortalama 14,2 dakika hayatta kalıyor.
Oyunda ortalama öldürme mesefesi ise 39 metre.
Oyununun favori iniş noktası Pochinki. (Erangel haritasında)
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