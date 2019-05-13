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"Her gün 5 bin kişiye iftar verilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

Şefkat Eli insani Yardım Derneği, Afrika’da Arakanda, Yemen’de, Suriye’de, Filistin ve Gazze’de Ramazan-ı Şerif ayı boyunca iftar yemeği verilecek.Türk sivil toplum kuruluşu Şefkat Eli insani Yardım Derneği, Afrika’da Arakanda, Yemen’de, Suriye’de, Filistin ve Gazze’de Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verileceğini duyurdu.“Ramazan’ın bereketini paylaşıyoruz”Karakaya açıklamasında; “’Ramazan Paylaşınca Güzel’ sloganıyla dünyanın ve Türkiye’mizin dört bir yanında yardıma muhtaç Müslümanların yanlarında, sofralarında olmaya devam ediyoruz, ihtiyaç sahipleri için iftar veriyor, kumanya yardımları gerçekleştiriyoruz.

Şefkat Eli insani Yardım Derneği, Afrika’da Arakanda, Yemen’de, Suriye’de, Filistin ve Gazze’de Ramazan-ı Şerif ayı boyunca iftar yemeği verilecek.
Türk sivil toplum kuruluşu Şefkat Eli insani Yardım Derneği, Afrika’da Arakanda, Yemen’de, Suriye’de, Filistin ve Gazze’de Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verileceğini duyurdu.
“Ramazan’ın bereketini paylaşıyoruz”
Karakaya açıklamasında; “’Ramazan Paylaşınca Güzel’ sloganıyla dünyanın ve Türkiye’mizin dört bir yanında yardıma muhtaç Müslümanların yanlarında, sofralarında olmaya devam ediyoruz, ihtiyaç sahipleri için iftar veriyor, kumanya yardımları gerçekleştiriyoruz. Afrika’da Arakanda, Yemen’de, Suriye’de, Filistin ve Gazze’de her gün 5 bin kişinin yaralanabileceği iftar yemeği sofraları kuruyor ramazanı paylaştıkça güzelleştiriyoruz.
Şefkat Eli Derneği ekiplerimiz hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim etmek, ulaştırmak üzere Ramazan-ı Şerif ayı boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürecek ve devam edecektir. Ekiplerimiz bölgelerdeki durumları kontrol ederek ihtiyaçlı bölgelerde iftar organizasyonları gereken bölgelerde de kumanya yardım organizasyonlarını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır.
Hayırseverler ramazan ayı boyunca iftar organizasyonlarımıza kumanya dağıtımlarımıza fitre, zekat bağışları ile destek olabilirler. İftar bedeli 15 lira, Fitre Bedeli 23 lira, Kumanya bedeli 100 lira olarak belirlenmiştir. Rahmet ayı olan Ramazan ayında kuracağımız iftar sofraları için desteklerinizi bekliyoruz. başta online olmak üzere sefkateliderneği. org.tr üzerinden birçok yolla derneğe bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz” ifadeleri bulundu.

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