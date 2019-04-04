Her gün 500 köpeği besliyorlar

KÜBRA KARA - Ankara'da bir araya gelen hayvanseverler, her gün İmrahor Vadisi'ne giderek yaklaşık 500 köpeği besliyor.

İmrahor Vadisi'nde "Patipark" ismini verdikleri alanda barınak inşa eden hayvanseverler, burada gönüllü olarak 2015'ten bu yana sokak köpeklerinin bakımlarını gerçekleştiriyor.

Her sabah vadiye gidip köpekleri besleyen grup, sağlık durumu iyi olmayan hayvanları kliniğe götürüyor. Gönüllüler, yavrularla da ayrıca ilgileniyor.

Hayvansever Hülya Akçal, AA muhabirine, bölgede 4 yıl önce 50 olan köpek sayısının bugün 30'u yavru olmak üzere yaklaşık 500'e ulaştığını söyledi.

Akçal, "Patipark'ın kurulduğu ilk günden itibaren, her gün buradaki köpekleri besliyoruz. Bazen mama bazen de tavuk dağıtıyoruz. Bazı zamanlarda ise vadideki kendi ocağımızda makarna pişirip veriyoruz." dedi.

"Patipark"a gönüllülerin yardımda bulunduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu belirten Akçal, "Günde 15 paket mama açıyoruz ya da 300 kilo tavuk alıp dağıtıyoruz. Patipark haricinde besleme yaptığımız 10 bölge daha var." diye konuştu.