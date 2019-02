"Her gün 63 bin kişiye yardım ulaştırdık"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "2030'a kadar memleketimizde yoksul kalmaması için devletimize tamamlayıcı büyük bir inisiyatifin başlayacağını müjdelemek isterim." dedi.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Olağan Kongresi'ne katılan Kınık, burada yaptığı konuşmada, acıların her gün artmakta olduğu dünyada Recep Tayyip Erdoğan'ın her yerde beklenen lider, Türk ve Kızılay bayraklarının ise her yerde göğüslenen bayrak olduğunu söyledi.

Kurumun faaliyetleri hakkında bilgiler veren Kınık, "Geçen sene yardım ulaştırdığımız insan sayısı 23 milyon. Yani her gün yaklaşık 63 bin kişiye yardım ulaştırmışız. Milletimizin himmetidir. Biz hamallığını yapıyoruz. Bugün toplumumuzu olağanüstü durumlara, afetlere hazırlamak için, insanların bu şartlarda ayakta kalabilmesini sağlamak için, yanında düşeni kaldırabilecek güce ulaşabilmesi için daha fazla çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Kınık, Türkiye'nin, dünyada güçlenmeye devam eden bir ülke olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz siyaseti, ekonomisi, kültür ve sanatı, bilimi ve sivil toplumu ile güçleniyor. Dünyanın sessiz yığınlarının sesi olmak, bir vicdanın sesi olmak, kendi çıkarının ne olduğuna bakmazsınız mazlumun, yoksulun dünyada ezilen insanların sesi olan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu asil Türk milleti Kızılay aracılığı ile de yine insani yardımda, afette, toplum sağlığında ulaşabildiği kadar insana ulaşmaya gayret etti, ediyor."